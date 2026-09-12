Csaknem 700 forintot kérnek a pizza felszeleteléséért a szomszédban

Újabb különös éttermi felár miatt alakult ki vita Ausztriában. Egy karintiai vendéglátóhelyen 1,90 eurót (nagyjából 700 forintot) kell fizetni azért, ha a pincér felszeleteli a pizzát – ugyanennyibe kerül egy plusz tányér is.

Nem olcsó mulatság egy pizza felszeletelése egy karintiai vendéglátóhelyen: csaknem 700 forintot számolnak fel érte.

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Már a pizza felvágása sem ingyenes

Az eset azután került a figyelem középpontjába, hogy egy másik karintiai vendég 30 centes felárat kifogásolt a népszerű olasz étel felvágásáért. A történetről több osztrák lap is beszámolt, ám a Heute egy ennél is drágább példát talált.

Az érintett étteremben 1,90 euró (csaknem 700 forint) szerepel az étlapon a pizza felszeleteléséért vagy egy további tányérért.

A vendéglátóhely szerint a díj a kiszolgálás és a személyzet költségeit fedezi.

A vendég döntheti el, kéri-e

Az étterem szerint nincs szó rejtett költségről, hiszen

a felár egyértelműen fel van tüntetve az étlapon.

A vendég így maga döntheti el, igénybe veszi-e a plusz szolgáltatást.

Az elmúlt években egyre több étkezőhelyen jelennek meg hasonló extra díjak: van, ahol a pohár vízért, egy üres megosztótányérért vagy a maradék étel becsomagolásáért is külön kell fizetni.