Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

78. alkalommal adták át az Emmy-díjat: Mutatjuk az idei év nyerteseit!

kapus

A 64 éves plébános beállt a kapuba, majd tizenegyest védett

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A 64 éves Hans Wurzer plébános nemcsak a szószéken, hanem a kapuban is otthonosan mozog: beállt egy focimeccsen, majd tizenegyest is kifogott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kapusplébános beálltcsapat

Nem mindennapi kapus állt az osztrák alsóbb osztályú meccsen az SV Opponitz csapatának kapujában: a 64 éves Hans Wurzer plébános ugrott be a hiányzó tartalékkapus helyére, és ha már ott volt, 3–1-es állásnál egy büntetőt is kivédett – adta hírül a Heute

plébános
A 64 éves osztrák plébános beállt a kapuba, majd kivédett egy tizenegyest is – csapata végül győzelmet ünnepelhetett.
Fotó: Shutterstock

Korábban a papválogatott kapusa volt

Wurzer három osztrák településen, Opponitzban, St. Georgen/Reithben és Hollensteinben szolgál plébánosként, de a labdarúgástól sem szakadt el. Korábban az osztrák papi labdarúgó-válogatott kapusa és csapatkapitánya volt, és ma is nagy focirajongó, időnként pedig az opponitzi csapattal edz. 

Aznap ráadásul győzelemnek örülhetett: az Opponitz tartalékcsapata 3–2-re nyert Strengbergben, a pap védése pedig kulcsfontosságú volt. 

Wurzernek így nemcsak a hívők lelki üdvösségéért, hanem a három pontért is meg kellett dolgoznia. A hosszú hajú, szakállas plébános még a lelkipásztori munkába is becsempészi a futballt: nemrég egy szentmise után tizenegyespárbajra hívták.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!