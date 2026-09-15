A 64 éves plébános beállt a kapuba, majd tizenegyest védett

Nem mindennapi kapus állt az osztrák alsóbb osztályú meccsen az SV Opponitz csapatának kapujában: a 64 éves Hans Wurzer plébános ugrott be a hiányzó tartalékkapus helyére, és ha már ott volt, 3–1-es állásnál egy büntetőt is kivédett – adta hírül a Heute.

A 64 éves osztrák plébános beállt a kapuba, majd kivédett egy tizenegyest is – csapata végül győzelmet ünnepelhetett.

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Korábban a papválogatott kapusa volt

Wurzer három osztrák településen, Opponitzban, St. Georgen/Reithben és Hollensteinben szolgál plébánosként, de a labdarúgástól sem szakadt el. Korábban az osztrák papi labdarúgó-válogatott kapusa és csapatkapitánya volt, és ma is nagy focirajongó, időnként pedig az opponitzi csapattal edz.

Aznap ráadásul győzelemnek örülhetett: az Opponitz tartalékcsapata 3–2-re nyert Strengbergben, a pap védése pedig kulcsfontosságú volt.

Wurzernek így nemcsak a hívők lelki üdvösségéért, hanem a három pontért is meg kellett dolgoznia. A hosszú hajú, szakállas plébános még a lelkipásztori munkába is becsempészi a futballt: nemrég egy szentmise után tizenegyespárbajra hívták.