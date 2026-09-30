Rekordsebességgel száguldott a Porsche, a rendőrök azonnal lefoglalták a sportautót

Elképesztő sebességgel száguldott egy svájci autós a franciaországi A40-es autópályán: Porsche 911-esét 312 km/órával mérték be. Az érintett szakaszon 130 km/óra volt a megengedett sebesség, így a férfi 182 km/órával lépte túl a határt. A svájci Blick szerint ez lehet a legnagyobb sebességtúllépés, amelyet eddig Franciaországban rögzítettek.

A francia rendőrök azonnal lefoglalták a svájci gyorshajtó Porsche 911-esét. - Fotó: Francia Csendőrség, Haute-Savoie

Az eset az éjszakai órákban, a Haute-Savoie régióban található Arve-völgyben történt, a svájci Genf és Valais kantonok közelében.

Óvadékot kellett letennie

A műszaki tűréshatár levonása után 300 km/órás sebességet vettek figyelembe, ami így is 170 km/órával haladta meg a megengedettet.

A rendőrök a helyszínen lefoglalták a Porsche 911-est, és bevonták a sofőr jogosítványát.

A hatóságok szerint ezzel a sebességgel a sportkocsi másodpercenként csaknem 87 métert tett meg az autópályán, a többi közlekedő között.

Elképesztő sebességgel száguldott egy svájci autós a franciaországi A40-es autópályán: Porsche 911-esét 312 km/órával mérték be.

Fotó: Francia Csendőrség, Haute-Savoie

Vakmerőség? Adrenalint keresett?

– kérdezte a francia rendőrség, majd hozzátette: teljesen mindegy, mi állt a száguldás hátterében, a következmények nagyon is valósak.

A portál szerint a jármű vezetője svájci állampolgár volt.

Az ítélet megszületéséig 1500 euró, vagyis csaknem 550 ezer forint óvadékot kellett letennie.

A francia hatóságok ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a gyorshajtás jelentős szerepet játszik a halálos közúti balesetekben.

Az út nem versenypálya. Tartsuk be a sebességhatárokat, és óvjuk az emberi életeket

– hangsúlyozták.

A gyorshajtás pillanatok alatt tragédiához vezethet. Mint korábban megírtuk, mindössze néhány méteren múlt, hogy három kisgyermeket elgázoljanak saját otthonuk udvarán. Egy texasi család biztonsági kamerája rögzítette, amint egy száguldozó sofőr a kerítésüknek csapódott, és letarolta azt.