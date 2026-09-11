Nyugdíjpénzekkel tűnt el egy postás Boszniában – külföldre szökött

Egy postás tűnt el a bosznia-hercegovinai Čapljina közelében fekvő Višićiből, miközben több tucatnyi nyugdíj kifizetésére szánt pénz volt nála. A férfi ellen körözést adtak ki, munkahelye pedig belső vizsgálatot indított az ügyben – számolt be róla a Déli Szemle.
A postás szeptember 5-én barátaival Mostarba utazott, ezt követően azonban nem tért vissza. Édesanyjával utoljára vasárnap este, 20 óra 50 perc körül beszélt a WhatsAppon, majd megszakadt vele a kapcsolat.
Thaiföld felé indulhatott a postás
A sajtóértesülések szerint a férfi először egy mostari szállodában töltötte az éjszakát, majd Szarajevóba utazott. Onnan repülővel Törökországba távozott.
A lap szerint a megvásárolt repülőjegye alapján Bangkok lehetett a végső úti célja. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy jelenleg hol tartózkodhat.
Azt sem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mekkora összeg volt a postásnál. A mostari Horvát Posta megerősítette, hogy tudnak az esetről, és belső vizsgálatot indítottak, további részleteket azonban nem közöltek.
Az ügy kapcsán korábban olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint Čapljina térségében egyes nyugdíjasok nem kapták meg a számukra kézbesítendő összeget.
A mostari Horvát Posta közölte, hogy az érintetteknek nem kell aggódniuk a nyugdíjak kifizetése miatt. A vállalat tájékoztatása szerint minden szükséges intézkedést megtesznek ügyfeleik érdekeinek védelmében és a postai szolgáltatások zavartalan működésének biztosítása érdekében.
A posta hangsúlyozta: minden olyan nyugdíjas, aki rajtuk keresztül kapja a járandóságát, a történtek ellenére rendben hozzájut a pénzéhez.
A Hercegovina-Neretva kanton belügyminisztériuma megerősítette, hogy körözik az S. J. monogrammal azonosított férfit.