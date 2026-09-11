Nyugdíjpénzekkel tűnt el egy postás Boszniában – külföldre szökött

Egy postás tűnt el a bosznia-hercegovinai Čapljina közelében fekvő Višićiből, miközben több tucatnyi nyugdíj kifizetésére szánt pénz volt nála. A férfi ellen körözést adtak ki, munkahelye pedig belső vizsgálatot indított az ügyben – számolt be róla a Déli Szemle.

A postás ügyében belső vizsgálatot indított a mostari posta

Fotó: Getty Images/Illusztráció

A postás szeptember 5-én barátaival Mostarba utazott, ezt követően azonban nem tért vissza. Édesanyjával utoljára vasárnap este, 20 óra 50 perc körül beszélt a WhatsAppon, majd megszakadt vele a kapcsolat.

Thaiföld felé indulhatott a postás

A sajtóértesülések szerint a férfi először egy mostari szállodában töltötte az éjszakát, majd Szarajevóba utazott. Onnan repülővel Törökországba távozott.

A lap szerint a megvásárolt repülőjegye alapján Bangkok lehetett a végső úti célja. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy jelenleg hol tartózkodhat.

Azt sem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mekkora összeg volt a postásnál. A mostari Horvát Posta megerősítette, hogy tudnak az esetről, és belső vizsgálatot indítottak, további részleteket azonban nem közöltek.