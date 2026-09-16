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Ez a postás nem kétszer, hanem egyszer sem csengetett – több ezer küldeményt találtak nála

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Több mint 8500 kézbesítetlen levelet találtak egy volt amerikai postás birtokában, a küldemények között adópapírok, orvosi iratok és pénzügyi dokumentumok is voltak.
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postásegyesült államokbanbörtön

Akár öt év börtönre is ítélhetik azt az 53 éves kaliforniai férfit, akinek a birtokában több mint 8500 kézbesítetlen küldeményt találtak. A levelek között számos érzékeny személyes adatot tartalmazó dokumentum is volt – adta hírül a New York Post

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Évekig várhattak fontos leveleikre azok a címzettek, akiknek küldeményeit egy volt postás nem kézbesítette.
Fotó: TAYFUN COSKUN / AFP

Érzékeny iratok ezrei maradtak kézbesítetlenül

Ronald Juckno korábban az amerikai posta, a USPS kézbesítőjeként dolgozott Fresnóban. 

A hatóságok szerint 2024 augusztusa és szeptembere között több mint 8500 olyan küldeményt találtak a postásnál, amelyeket nem juttatott el a címzettekhez.

A csomagok és levelek között adónyilvántartások, orvosi dokumentumok, biztosítási és pénzügyi iratok, közüzemi számlák, valamint a kaliforniai munkanélküli-ellátással kapcsolatos levelek is szerepeltek.

A postást ezt követően szabadságra küldték, majd röviddel a történtek feltárása után távozott a postai állásából.

Öt év börtön és súlyos pénzbírság is lehet a vége

Juckno ellen vádat emeltek. 

Ha elítélik, legfeljebb öt év szabadságvesztést és akár 250 ezer dolláros (csaknem79 millió forintos) pénzbírságot is kaphat. 

Első bírósági meghallgatását kedden tartják.

Nem ez az első hasonló ügy az Egyesült Államokban. 2016-ban 33 embert, többségükben korábbi USPS-dolgozókat vádoltak meg azzal, hogy leveleket loptak el vagy nem kézbesítettek. Az egyik vádlott birtokában több mint 48 ezer küldeményt találtak, az ügyben összesen mintegy 50 ezer levél érintett.

Pár napja arról is beszámoltunk, hogy eltűnt egy bosznia-hercegovinai postás, miközben több tucatnyi nyugdíj kifizetésére szánt pénz volt nála

 

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