Presley Gerber volt barátnője szívszorító üzenettel és közös fotókkal búcsúzott

Presley Gerber volt barátnője, Lexi Wood szeptember 22-én az Instagramon osztott meg egy sor közös fotót és videót a 2022-es kapcsolatuk idejéből. A bejegyzésben egy Presley-től származó üzenet is szerepelt, amelyben a férfi azt írta neki, hogy büszke rá, csodálatosnak tartja, és szereti.

Lexi Wood és Presley Gerber 2022-ben rövid ideig alkottak egy párt

Fotó: Instagram/@lexiwood

Wood arról írt, hogy nehéz szavakba önteni, mit jelent számára egy olyan ember elvesztése, aki hosszú éveken át fontos része volt az életének.

Bár kapcsolatuk különböző korszakokon ment keresztül, a barátság mindig központi szerepet töltött be közöttük.

A nő szerint mindenki, aki szerette Presleyt, tudta róla, hogy rendkívül kedves, nyitott, szeretetteljes és bátor ember volt. Úgy fogalmazott, hogy a férfi mélyen és tisztán szeretett, valamint rendkívül romantikus és figyelmes volt.

Presley Gerber’s ex-girlfriend Lexi Wood shares sweet tribute, calls him ‘brave’ and ‘loving’ https://t.co/mgKJijYNLI pic.twitter.com/6jtTTCea53 — Page Six (@PageSix) September 23, 2026

Külön kiemelte Presley Gerber küzdelmét is

A nő azt írta, hogy a férfi nagyon keményen harcolt az életéért, és bátor volt ahhoz, hogy nyíltan beszéljen a nehézségeiről. Presley korábban mentális egészségi problémáiról és függőséggel kapcsolatos küzdelméről is beszélt, és azt szerette volna, hogy saját történetével más embereknek segítsen.

Wood azt írta, szerencsésnek érzi magát, hogy hosszú éveken át barátok lehettek, és sok közös emléket, valamint szeretetet oszthattak meg egymással.

Presleyt mindig különleges helyen őrzi majd a szívében, és örökké hiányozni fog neki.

Lexi Wood és Presley Gerber 2022-ben rövid ideig alkottak egy párt, kapcsolatukat ugyanazon év novemberében vállalták nyilvánosan – írja a People.

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