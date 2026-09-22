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Presley Gerber

Először jelent meg nyilvánosan Cindy Crawford a fia halála óta – megrázó részletek derültek ki Presley utolsó óráiról

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Cindy Crawford és férje, Rande Gerber először mutatkozott nyilvánosan 27 éves fiuk, Presley tragikus halála óta. Presley Gerber halála ügyében vizsgálat indult, miután a férfi egy Los Angeles-i rehabilitációs intézetben hunyt el, a hatóságok túladagolás gyanúja miatt nyomoznak.
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Presley GerbertúladagolásCindy Crawford

Cindy Crawford és férje, Rande Gerber hétfőn először jelent meg nyilvánosan 27 éves fiuk, Presley Gerber halála óta. A gyászoló szülőket a fiuk korábbi hollywoodi otthonánál látták, ahonnan egy fekete Range Roverrel távoztak.

(FILES) Presley Walker Gerber attends the World Premiere of "Infinite Icon: A Visual Memoir" at AMC The Grove 14 on January 20, 2026 in Los Angeles, California. US model Presley Gerber, the son of supermodel Cindy Crawford and businessman Rande Gerber, died on September 20, 2026 aged 27, US media reported. He died at a rehab facility, according to online records from the Los Angeles County Medical Examiner. The cause of death was not listed. (Photo by Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP), Presley Gerber halála
Presley Gerber halála ügyében még tart a nyomozás
Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 60 éves szupermodell és a 64 éves üzletember igyekezett kerülni a figyelmet. Gerber vezette az autót, Crawford pedig az anyósülésen ült, sötét napszemüveget viselt.

Egy ponton a megtört édesanya a kezével gesztikulált, miközben beszélt.

A házaspárnak egy 25 éves lánya is van, Kaia.

Presley Gerber halálát túladagolás okozhatta

Presley vasárnap halt meg egy Los Angeles-i rehabilitációs intézetben. A halálesetet jelenleg túladagolás gyanújával vizsgálják.

A halála előtt néhány órával Presley a Resolutions Living nevű luxusrehabilitációs intézetbe került.

A TMZ beszámolója szerint azonban már a szombat esti bejelentkezésekor sem tűnt józannak.

Egy olyan forrás, aki kapcsolatba került vele az utolsó óráiban, azt állította a lapnak, hogy a férfi egy szer hatása alatt állhatott, amikor megérkezett az intézménybe.

Vasárnap azt is közölték, hogy Presley évek óta küzdött drogproblémákkal, pánikrohamokkal és mentális egészségi problémákkal.

Info - Presley Gerber mis en examen pour conduite en état d'ivresse - Cindy Crawford et son mari Rande Gerber sortent se balader dans Paris avec leur fils Presley pendant la fashion week le 26 septembre 2017. © Cyril Moreau / Bestimage Cindy Crawford, her husband Rande Gerber and their son Presley stroll in Paris during fashion week on september 26th 2017
Cindy Crawford és férje, Rande Gerber a fiukkal, Presleyvel 2017-ben
Fotó: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE / 00352719

Presley Gerber halála előtt néhány órával költözött be az intézménybe

A Santa Monica-i rendőrség hétfőn a megerősítette, hogy vasárnap reggel segélyhívás érkezett a rehabilitációs intézményből. A hatóságok szerint szeptember 20-án, helyi idő szerint körülbelül 9 óra 35 perckor egy lehetséges túladagolás miatt riasztották a rendőröket a Berkeley Street 1000-es tömbjéhez – írja a Daily Mail. A People magazin szerint a segélyhívás rádióforgalmazásában „szívmegállás” miatt érkező riasztás szerepelt.

A helyszínre érkező rendőrök egy elhunyt felnőtt férfit találtak. A rendőrség közlése szerint a halálesetet feltételezett túladagolásként vizsgálják, és jelenleg nincs arra utaló jel, hogy idegenkezűség történt volna. A nyomozás továbbra is folyamatban van.

A Los Angeles megyei halottkém egyelőre nem állapította meg Presley halálának hivatalos okát.

A boncolást hétfő reggelre már befejezték, és a holttestet átadásra előkészítették.

A TMZ értesülései szerint Presley a rehabilitációs intézmény területén egy különálló házban lakott, ahol szobatársai is voltak. A lap szerint mindössze szombat este költözött be az intézménybe, vagyis csak néhány órával a halála előtt.

Ekkor látták utoljára Cindy Crawford fiát, szülei oldalán tűnt fel

Presley Gerber hónapokkal ezelőtt őszintén beszélt kanyargós útjáról mentális egészségével.

 

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