Először jelent meg nyilvánosan Cindy Crawford a fia halála óta – megrázó részletek derültek ki Presley utolsó óráiról

Cindy Crawford és férje, Rande Gerber hétfőn először jelent meg nyilvánosan 27 éves fiuk, Presley Gerber halála óta. A gyászoló szülőket a fiuk korábbi hollywoodi otthonánál látták, ahonnan egy fekete Range Roverrel távoztak.

Presley Gerber halála ügyében még tart a nyomozás

Fotó: FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 60 éves szupermodell és a 64 éves üzletember igyekezett kerülni a figyelmet. Gerber vezette az autót, Crawford pedig az anyósülésen ült, sötét napszemüveget viselt.

Egy ponton a megtört édesanya a kezével gesztikulált, miközben beszélt.

A házaspárnak egy 25 éves lánya is van, Kaia.

Grieving Cindy Crawford and Rande Gerber seen for the first time at son Presley's former home as new details emerge about his desperate last minute dash to save himself from relapse https://t.co/sql4A8EfdB — Daily Mail (@DailyMail) September 22, 2026

Presley Gerber halálát túladagolás okozhatta

Presley vasárnap halt meg egy Los Angeles-i rehabilitációs intézetben. A halálesetet jelenleg túladagolás gyanújával vizsgálják.

A halála előtt néhány órával Presley a Resolutions Living nevű luxusrehabilitációs intézetbe került.

A TMZ beszámolója szerint azonban már a szombat esti bejelentkezésekor sem tűnt józannak.

Egy olyan forrás, aki kapcsolatba került vele az utolsó óráiban, azt állította a lapnak, hogy a férfi egy szer hatása alatt állhatott, amikor megérkezett az intézménybe.

Vasárnap azt is közölték, hogy Presley évek óta küzdött drogproblémákkal, pánikrohamokkal és mentális egészségi problémákkal.

Cindy Crawford és férje, Rande Gerber a fiukkal, Presleyvel 2017-ben

Fotó: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE / 00352719

Presley Gerber halála előtt néhány órával költözött be az intézménybe

A Santa Monica-i rendőrség hétfőn a megerősítette, hogy vasárnap reggel segélyhívás érkezett a rehabilitációs intézményből. A hatóságok szerint szeptember 20-án, helyi idő szerint körülbelül 9 óra 35 perckor egy lehetséges túladagolás miatt riasztották a rendőröket a Berkeley Street 1000-es tömbjéhez – írja a Daily Mail. A People magazin szerint a segélyhívás rádióforgalmazásában „szívmegállás” miatt érkező riasztás szerepelt.

A helyszínre érkező rendőrök egy elhunyt felnőtt férfit találtak. A rendőrség közlése szerint a halálesetet feltételezett túladagolásként vizsgálják, és jelenleg nincs arra utaló jel, hogy idegenkezűség történt volna. A nyomozás továbbra is folyamatban van.

A Los Angeles megyei halottkém egyelőre nem állapította meg Presley halálának hivatalos okát.

A boncolást hétfő reggelre már befejezték, és a holttestet átadásra előkészítették.