Új részletek derültek ki Presley Gerber halála előtti napjairól, fontos részletről nem tudott a családja

A TMZ közvetlen értesülésekre hivatkozva azt írja, hogy Presley Gerbert egy barátja vitte el a Santa Monica-i rehabilitációs intézményhez, személyes coach-a pedig szintén vele tartott.

Presley Gerber és édesanyja, Cindy Crawford, valamint édesapja, Rande Gerber

Fotó: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE / 00352719

Presley csapata találta meg a központot, és ők intézték, hogy a modell oda kerüljön.

A családja – édesanyja, Cindy Crawford, édesapja, Rande Gerber és húga, Kaia Gerber – korábban már beszélt arról, hogy Presley-nek ismét kezelésre kell mennie. Azt azonban nem tudták, hogy a konkrét Santa Monica-i intézménybe kerül, és a források állítása szerint ezt nem is támogatták volna.

Nem orvosi központban volt

A TMZ beszámolója szerint az intézmény járóbeteg-kezelést és józan életvitelt támogató szállást biztosított, vagyis nem olyan orvosi méregtelenítő központként működött, ahol szoros egészségügyi megfigyelést végeznek.

A programot ismerő források szerint Presleynek először orvosi detoxikációs intézménybe kellett volna kerülnie, ahol a betegeket rendszeresen, jellemzően 15–30 percenként ellenőrzik.

Presley szombaton, nem sokkal este hat óra után érkezett a létesítménybe, ekkor úgy tűnt, hogy valamilyen szer hatása alatt állt. Másnap reggel eszméletlenül találták a szálláson, miután segélyhívás érkezett egy feltételezett túladagolás miatt. Az életmentők megpróbálták újraéleszteni, de 9 óra 45 perckor halottnak nyilvánították.

Az utóbbi hónapokban folyamatos segítséget kapott

A mostani beszámoló szerint Presley Gerber az elmúlt hónapokban rendszeresen utazott egy napi 24 órás, józanságot támogató kísérő vagy gondozó társaságában.

Ez alapján a modell az utolsó időszakban folyamatos támogatást kapott, miközben a családja is tisztában volt azzal, hogy kezelésre lehet szüksége.

A TMZ szerint a haláleset körülményeinek vizsgálata továbbra is folyamatban van, a hivatalos halálokot egyelőre nem állapították meg. A hatóságok nem feltételeznek idegenkezűséget.

Presley Gerber volt barátnője szívszorító üzenettel és közös fotókkal búcsúzott

Cindy Crawford fia, Presley Gerber mindössze 27 évesen halt meg, a korábbi barátnője pedig megható üzenetben emlékezett meg róla. Bejegyzésében azt írta, hogy Presley Gerber egész életében keményen küzdött, és történetével másokon is segíteni akart.