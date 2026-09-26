Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Presley Gerber

Új részletek derültek ki Presley Gerber halála előtti napjairól, fontos részletről nem tudott a családja

23 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Újabb részletek láttak napvilágot Presley Gerber utolsó napjairól: a modellt egy barátja és személyes, józan életvitelt segítő kísérője vitte abba a rehabilitációs intézménybe, ahol később meghalt. Presley Gerber kezelését egy Santa Monica-i intézményben kezdték meg. Miközben családja tudott arról, hogy ismét kezelésre lehet szüksége, arról nem tudott, hogy éppen ebbe a központba kerül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Presley GerbertúladagolásCindy Crawford

A TMZ közvetlen értesülésekre hivatkozva azt írja, hogy Presley Gerbert egy barátja vitte el a Santa Monica-i rehabilitációs intézményhez, személyes coach-a pedig szintén vele tartott.

Info - Presley Gerber mis en examen pour conduite en état d'ivresse - Cindy Crawford et son mari Rande Gerber sortent se balader dans Paris avec leur fils Presley pendant la fashion week le 26 septembre 2017. © Cyril Moreau / Bestimage Cindy Crawford, her husband Rande Gerber and their son Presley stroll in Paris during fashion week on september 26th 2017
Presley Gerber és édesanyja, Cindy Crawford, valamint édesapja, Rande Gerber
Fotó: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE / 00352719

Presley csapata találta meg a központot, és ők intézték, hogy a modell oda kerüljön.

A családja – édesanyja, Cindy Crawford, édesapja, Rande Gerber és húga, Kaia Gerber – korábban már beszélt arról, hogy Presley-nek ismét kezelésre kell mennie. Azt azonban nem tudták, hogy a konkrét Santa Monica-i intézménybe kerül, és a források állítása szerint ezt nem is támogatták volna.

Nem orvosi központban volt

A TMZ beszámolója szerint az intézmény járóbeteg-kezelést és józan életvitelt támogató szállást biztosított, vagyis nem olyan orvosi méregtelenítő központként működött, ahol szoros egészségügyi megfigyelést végeznek.

A programot ismerő források szerint Presleynek először orvosi detoxikációs intézménybe kellett volna kerülnie, ahol a betegeket rendszeresen, jellemzően 15–30 percenként ellenőrzik.

Presley szombaton, nem sokkal este hat óra után érkezett a létesítménybe, ekkor úgy tűnt, hogy valamilyen szer hatása alatt állt. Másnap reggel eszméletlenül találták a szálláson, miután segélyhívás érkezett egy feltételezett túladagolás miatt. Az életmentők megpróbálták újraéleszteni, de 9 óra 45 perckor halottnak nyilvánították.

Az utóbbi hónapokban folyamatos segítséget kapott

A mostani beszámoló szerint Presley Gerber az elmúlt hónapokban rendszeresen utazott egy napi 24 órás, józanságot támogató kísérő vagy gondozó társaságában.

Ez alapján a modell az utolsó időszakban folyamatos támogatást kapott, miközben a családja is tisztában volt azzal, hogy kezelésre lehet szüksége.

A TMZ szerint a haláleset körülményeinek vizsgálata továbbra is folyamatban van, a hivatalos halálokot egyelőre nem állapították meg. A hatóságok nem feltételeznek idegenkezűséget.

Presley Gerber volt barátnője szívszorító üzenettel és közös fotókkal búcsúzott

Cindy Crawford fia, Presley Gerber mindössze 27 évesen halt meg, a korábbi barátnője pedig megható üzenetben emlékezett meg róla. Bejegyzésében azt írta, hogy Presley Gerber egész életében keményen küzdött, és történetével másokon is segíteni akart.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!