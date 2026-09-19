Veszélyes vadállat mászkált egy amerikai nagyvárosban – hajtóvadászat indult utána

Egy puma jelent meg pénteken San Francisco forgalmas Sunset District nevű városrészében. A nagymacska több órán át elkerülte a befogást, ezért rendőrök, állatvédők, állatkerti szakemberek és vadőrök is a helyszínre érkeztek.
Puma ólálkodott San Francisco városában
A hatóságok az Outer Sunset területén kerítették körbe az állatot. Több órányi próbálkozás után végül sikerült elkábítaniuk a pumát, amelyet később visszaengedtek a vadonba. Az Animal Care & Control két videót is közzétett a szabadon engedésről. A felvételeken az látható, ahogy a nagymacska kiszáll a szállítóládából, majd egy erdős terület felé indul.
A szervezet közlése szerint több hatóság és intézmény dolgozott együtt az állat biztonságos befogásán. Köszönetet mondtak a San Francisco-i állatkert szakembereinek, a rendőrségnek, az állatvédőknek és a Santa Cruz Puma Project munkatársainak is – írja a Fox News.
Puma követte a kerékpárosokat – videón a hátborzongató találkozás
Két kerékpáros hátborzongató élményt élt át Kaliforniában az Orange megyei Whiting Ranch ösvényén, amikor egy puma bukkant fel előttük. Az eseményről videó is készült, a felvételen jól látszik, ahogy a nagymacska közelről követi őket a hegyoldalban.
Puma miatt hívták a rendőrséget Hamburgban
A hamburgi rendőrség csütörtökön nagyszabású akciót hajtott végre a város Lurup nevű városrészében, miután bejelentés érkezett egy gyanús, bolt előtt ácsorgó kitömött állatról.