Veszélyes vadállat mászkált egy amerikai nagyvárosban – hajtóvadászat indult utána

Egy puma jelent meg pénteken San Francisco forgalmas Sunset District nevű városrészében. A nagymacska több órán át elkerülte a befogást, ezért rendőrök, állatvédők, állatkerti szakemberek és vadőrök is a helyszínre érkeztek.

Puma San Franciscóban: órákig tartott a nagymacska befogása (illusztráció)

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Puma ólálkodott San Francisco városában

A hatóságok az Outer Sunset területén kerítették körbe az állatot. Több órányi próbálkozás után végül sikerült elkábítaniuk a pumát, amelyet később visszaengedtek a vadonba. Az Animal Care & Control két videót is közzétett a szabadon engedésről. A felvételeken az látható, ahogy a nagymacska kiszáll a szállítóládából, majd egy erdős terület felé indul.

A szervezet közlése szerint több hatóság és intézmény dolgozott együtt az állat biztonságos befogásán. Köszönetet mondtak a San Francisco-i állatkert szakembereinek, a rendőrségnek, az állatvédőknek és a Santa Cruz Puma Project munkatársainak is – írja a Fox News.

Puma követte a kerékpárosokat – videón a hátborzongató találkozás

Két kerékpáros hátborzongató élményt élt át Kaliforniában az Orange megyei Whiting Ranch ösvényén, amikor egy puma bukkant fel előttük. Az eseményről videó is készült, a felvételen jól látszik, ahogy a nagymacska közelről követi őket a hegyoldalban.

Puma miatt hívták a rendőrséget Hamburgban

A hamburgi rendőrség csütörtökön nagyszabású akciót hajtott végre a város Lurup nevű városrészében, miután bejelentés érkezett egy gyanús, bolt előtt ácsorgó kitömött állatról.