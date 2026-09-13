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vlagyimir putyin

Putyin különös eszközzel emelné az orosz hadsereg harci kedvét – mutatjuk!

1 órája
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Dmitrij Donszkoj középkori orosz fejedelem jobb kezének egy csontdarabját küldte az ukrajnai frontra az orosz ortodox egyház, hogy erősítse a katonák harci szellemét. A szentként tisztelt uralkodó ezzel a kezével forgatta kardját a mongolok elleni híres kulikovói csatában.
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vlagyimir putyinkremlmaradvány

Az 1389-ben elhunyt fejedelem szarkofágját nyáron tárták fel a Kreml területén álló moszkvai Arkangyal-székesegyház felújításakor. A maradványokat augusztusban Vlagyimir Putyin is megtekintette, és rendkívüli felfedezésnek nevezte előkerülésüket.

putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök 
Fotó: SERGEY FADEICHEV / POOL

Megcsókolták a frontra küldött csontdarabot Putyin emberei

Az egyház a fejedelem jobb kezéből származó csontdarabot az Oroszország által megszállt Donyeckbe küldte. Közlése szerint a „szent hadvezér” így láthatatlanul is vállvetve áll az orosz katonákkal.

A díszes, üveggel védett ládikában őrzött ereklyét a tervek szerint a több mint ezer kilométer hosszú frontvonal orosz egységeinek is bemutatják.

Donyeckben Szergej Kirijenko, a Kreml kabinetfőnökének első helyettese, katonai parancsnokok és az oroszok által kinevezett helyi vezető is megcsókolta az ereklyét, miközben egy pap imát mondott.

A maradványok felhasználását bírálók azzal vádolják az egyházat, hogy a vallási szabályokat is háttérbe szorítja a Kreml támogatásáért. Azt is kifogásolják, hogy Donszkoj földi maradványait csak most kezdték látványosan tisztelni, noha a fejedelmet már 1988-ban szentté avatták.

 

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