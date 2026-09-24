A levegőből is elkapható veszélyes kór terjed, már négy beteget azonosítottak

A Zollernalb járási hivatal tájékoztatása szerint az első esetet pénteken erősítették meg, majd szerdáig további három fertőzöttet azonosítottak. Az állategészségügyi hatóságok most juhokat, kecskéket és szarvasmarhákat vizsgálnak a lehetséges fertőzési forrás felkutatására. A Q-lázat a Coxiella burnetii nevű baktérium okozza. A fertőzött állatok gyakran teljesen egészségesnek tűnnek, mégis üríthetik a kórokozót. Különösen nagy mennyiségű baktérium kerülhet a környezetbe elléskor a méhlepénnyel, a magzatvízzel és más váladékokkal.

Q-láz tört ki Németországban. Fotó: Mediaworks

Négyen kapták el a Q-lázat, fertőzött állatokat keresnek a hatóságok

A fertőzéshez közvetlen érintkezés sem szükséges. A baktérium bekerülhet a porba, a szalmába, a szénába vagy a gyapjúba, majd a levegőbe jutva belélegezhető. Rendkívül ellenálló, hosszú ideig életképes maradhat a környezetben, a szél pedig a fertőzött területtől távolabbra is elszállíthatja.

A fertőzés sokaknál tünetmentesen vagy enyhe, influenzaszerű panaszokkal zajlik.

A jellemzően két-három hetes lappangási idő után magas láz, hidegrázás, erős fej- és izomfájdalom, köhögés, valamint tüdő- vagy májgyulladás is kialakulhat.

Ritka esetben a betegség krónikussá válhat, és súlyosan károsíthatja a szívbillentyűket. Különösen veszélyeztetettek a várandósok, a szívbillentyű-betegségben szenvedők, az érprotézissel élők és a legyengült immunrendszerű betegek. A helyi hatóság ezért elővigyázatosságból vérvizsgálatot javasolt a rangendingeni várandósoknak.

A Q-láz emberről emberre csak kivételes esetekben terjed, ezért a fertőzötteket általában nem szükséges elkülöníteni.