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rablás

Rablás közben állt be eladónak a kapucnis elkövető, még nyugtát is adott a vásárlónak - videó

59 perce
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A rablók éppen az üzletet fosztották ki, amikor betért egy vásárló. Az egyik kapucnis elkövető ekkor rövid időre eladónak állt, és még a nyugtáról sem feledkezett meg.
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rablásvásárlóüzlet

Egészen abszurd rablási jelenet játszódott le egy argentin üzletben: egy kapucnis férfi éppen kirámolta a boltot, amikor egy mit sem sejtő vásárló betért cigarettát venni. A rabló ekkor elmenekült, hanem egyszerűen beállt az eladó helyére, kiszolgálta a nőt, majd még nyugtát is adott neki – írja a Need To Know.

rablás
A rablók éppen az üzletet fosztották ki, amikor betért egy vásárló.

A rablás idejére a mosdóba zárták az alkalmazottat

A rablás két elkövetőjének egyik tagja az ajtónál őrködött, társa pedig a pult mögé lopózott. Az alkalmazottat, aki éppen a napi bevételt számolta, a mosdóba kényszerítették, majd rázárták az ajtót.

Nem sokkal később belépett egy vásárló. A nő kivett egy üveg vizet a hűtőből, majd cigarettát kért a pultnál. 

A kapucnis férfi lazán kiszolgálta: beolvasta a termékeket, elfogadta a QR-kódos fizetést, és a nyugtát is átadta.

A vásárló mit sem sejtett

A nő ezután összepakolta a vásárolt holmikat, majd nyugodtan távozott. Láthatóan semmit sem vett észre abból, hogy egy rablás közepébe csöppent.

Ezt követően a két férfi magához vette a kasszában maradt készpénzt, a lottóterminált és az alkalmazott telefonját, majd elmenekült.

A bizarr eset szeptember 4-én történt az argentínai Cipollettiben. Az üzlet tulajdonosa még a történtek után is tudott viccelődni a rabló rövid eladói karrierjén.

Legalább ezúttal kiszolgálta a vevőt, és még néhány pesót is visszaadott neki a QR-kódos fizetésből

 – mondta.

A rendőrség továbbra is keresi a tetteseket, letartóztatásról egyelőre nincs hír.

Pár napja egy egészen másfajta rablásról is beszámoltunk: alig egy évvel a Louvre-ban történt nagy értékű lopás után ezúttal a Renoir Múzeumba törtek be. A tolvajok négy műalkotást vittek magukkal, ám menekülés közben az egyik festményt elejtették.

 

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