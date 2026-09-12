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ragadozó

Négycentis ragadozó bújt meg az óceán mélyén, most azonosították

42 perce
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Különleges ragadozó rákfélét fedeztek fel az Atacama-árok mélyén, Peru és Chile partjainál. A Dulcibella camanchaca nemcsak új faj, hanem a kutatók szerint egy új nemzetség képviselője is.
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ragadozócsendes - óceánperu

Különleges ragadozó rákfélét fedeztek fel a Csendes-óceán mélyén, a Peru és Chile partjainál található Atacama-árokban. A felfedezett állatot Dulcibella camanchacának nevezték el, és ez az első nagy termetű, aktív ragadozó amphipoda, amelyet ebből a mélységből ismernek.

ragadozó
Új ragadozó uralja az óceán egyik legsötétebb zugát.
Fotó: SHI YIFEI / XINHUA

Rémisztő ragadozót találtak az óceán mélyén

A felfedezést a Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) és a chilei Universidad de Concepcionhoz tartozó Instituto Milenio de Oceanografia kutatói közösen tették.

A csaknem négy centiméter hosszú állat gyorsan úszó ragadozó. Nevét a dél-amerikai Andok térségének nyelveiben a „sötétségre” utaló kifejezésről kapta, amely az óceán mély, sötét világára utal.

A kutatók DNS- és morfológiai vizsgálatai alapján arra jutottak, hogy a Dulcibella camanchaca nemcsak új faj, hanem egy új nemzetség képviselője is. Ez tovább erősíti, hogy az Atacama-árok különleges, csak erre a térségre jellemző élővilágnak ad otthont.

Kisebb élőlényekre vadászik

A különleges rákféle speciális fogóvégtagokat használ a zsákmánya elejtéséhez. Ezek módosult elülső lábak, amelyek segítségével képes megragadni és elfogyasztani más élőlényeket.

A Dulcibella camanchaca az Atacama-árokban élő kisebb amphipodafajokra vadászik, ahol a táplálék mennyisége korlátozott.

A kutatók szerint a felfedezés is azt mutatja, mennyire fontos a mélytengeri élővilág további kutatása, és arra számítanak, hogy az Atacama-árok vizsgálata során további új fajokra is rábukkanhatnak.

 

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