Majdnem eltűnt az egyik folyó, ennek súlyos következményei lehetnek

Düsseldorfnál kedden még 13, szerdán 9, csütörtökön pedig már csak 7 centiméteres vízállást mértek. A szint rövidesen akár a vízmérce nullapontja alá is süllyedhet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a Rajna kiszáradt: a nulla egy rögzített mérési ponthoz viszonyított érték, miközben a hajózható mederben továbbra is marad víz.

Extrém alacsony a Rajna vízállása, a vásárlók is megérezhetik.

Fotó: Federico Gambarini / Northfoto/dpa

Történelmi mélypontra süllyedt a Rajna vízszintje

Kölnben szeptember 24-én reggel 53 centimétert mértek. A hivatalos helyi előrejelzés péntekre 51 centiméter körüli értéket várt, majd a következő napokra lényegében változatlan vízállást jelzett.

Az alacsony vízszint komoly gondot okoz a belvízi áruszállításban. A teherszállító hajók merülésének csökkentése érdekében kevesebb rakományt vehetnek fel, ezért ugyanannyi áru célba juttatásához több fuvarra lehet szükség. Ez lassabbá és drágábbá teheti a szállítást.

A Rajnán jelentős mennyiségű kőolajat, gabonát, homokot, kavicsot és cementet fuvaroznak. Ha a rakomány egy részét vasútra vagy közútra kell átterelni, az tovább növelheti a költségeket.

A többlet idővel az olyan hétköznapi termékek árába is beépülhet, mint a kenyér, a tojás vagy a hús.

A következő napokban nem várható jelentős vízszintemelkedés, ezért a hajózási társaságoknak, kikötőknek és fuvarozóknak továbbra is korlátozásokkal kell számolniuk.