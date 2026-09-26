"Halkan énekeltem a hatéves kislányomnak, a karjaimban halt meg"

Szívszorító történetet osztott meg egy gyászoló édesanya, aki most, hogy hatéves kislányát sajnos legyőzte a rák, annak szenteli életét másik gyermeke nevelése mellett, hogy felhívja az emberek figyelmét az agyrák veszélytelennek tűnő tüneteire. Katie Badminton ugyanis eleinte nem tulajdonított nagy jelentőséget annak, hogy lányát, Betsy-t véletlenül fejen találta egy könyv. Két héttel később azonban Betsy bal pupillája nem mozgott megfelelően. Orvoshoz vitték, ekkor derült ki: van egy két centiméteres tumor az agyában. Betsy ezt követően 11 hónapon át küzdött bátran a betegségével, de sajnos végül elvesztette a harcot.

Legyőzte a rák a hatéves kislányt. Fotó: G_4 / Pexels

Hiányzik a kislányom szőke copfja, édes mosolya. Imádta a nővérét, Evie-Mae-t. Mindig kitaláltak valami szórakoztató programot, vagy összebújtak egy tévéműsor előtt. Semmi sem volt jobb, mint hallani a nevetésüket. Hangos volt az életünk és tökéletes

- közölte a gyászoló anya, akit Betsy diagnózisa teljesen összetört 2025 márciusában.

Gyógyíthatatlan rákos betegséggel diagnosztizálták a kislányt

A kórmegállapítást követően az orvosok sugárkezelést ajánlottak, hogy időt nyerjenek, de a családnak azt mondták, Betsynek nagyjából egy éve lehet hátra. A család Londonba költözött, ahol a kislány 13 sugárkezelést kapott. A daganatot később „brokkolinak” nevezték el. Katie szerint ezt Evie-Mae találta ki, amikor meglátta, hogy szülei sírnak egy vizsgálati eredmény miatt, és azzal próbálta megnevettetni őket, hogy megkérdezte, Betsy nem dugott-e brokkolit az orrába. És habár Betsy bátran küzdött, a tumor sajnos agyvérzést okozott:

El kellett mondanom Evie-Mae-nek, hogy a kistestvére soha nem fog meggyógyulni, és meg fog halni. A sírása összetörte a szívemet. Betsy utolsó óráiban szókeresőztünk és csokis frappét kortyolgattunk. Énekeltem neki a kedvenc dalát, amelyet még akkor találtam ki, amikor a lányok kicsik voltak. A karjaimban halt meg

- emlékezett vissza a novemberre Katie, hozzátéve, kislánya temetésén csaknem 400 ember vett rész, annyian szerették, írja a Mirror.