"Úgy tekintek a rákra, hogy kaptam egy rossz lapot" - hiába a gyógyíthatatlan diagnózis, a családapa nem adja fel: búcsúbulit szervezett magának

Egy férfi, akinek az orvosok szerint már csak hónapjai vannak hátra, saját virrasztását rendezte meg egy pubban a legjobb barátaival. Az 55 éves Austen Cole-nál májusban hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak, amely addigra átterjedt a májára és a nyirokcsomóira is. Elmondása szerint több mint hat hónapon keresztül nem vették komolyan a tüneteit, az orvosok irritábilis bél szindrómának (IBS-nek) tulajdonították azokat. A korábban önálló vállalkozóként kerámiaburkolóként dolgozó, mára nyugdíjas férfit később arról tájékoztatták, hogy a rák gyógyíthatatlan, és kevesebb mint 12 hónapja lehet hátra. A kétgyermekes apa azonban nem akar keseregni, igyekszik a lehető legpozitívabban hozzáállni a helyzethez.

Gyógyíthatatlan rákkal diagnosztizálták a családapát

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A pozitivitás jegyében Austen úgy döntött, saját búcsúbulit szervez magának kedvenc pubjában. Az eseményen több mint 200 családtagja, barátja, korábbi kollégája és 50 éves párja, Tracey Nash vett részt.

Fantasztikus volt, minden percét imádtam. Rengeteg nevetés, szeretet és vidámság volt. Olyan embereket is láttam, akikkel általános iskola óta nem találkoztam. El sem hittem, hányan eljöttek. A pub teljesen megtelt. Olyan volt, mint egy esküvő, mert az egész időt azzal töltöttem, hogy körbejártam és mindenkivel beszélgettem. Csak amikor az emberek távozni kezdtek, vált inkább temetésszerűvé, és akkor már néhány könny is hullott. Délután fél háromtól éjfélig nyomtuk.

A férfi párja mellett 28 éves lánya, Lois és 30 éves fia, Lloyd is részt vett az eseményen. Austen szerint mindketten „briliáns ötletnek” tartották a búcsúztatót, és nagyon élvezték a napot.

Rákos betegként inkább búcsúbulit szervezett magának, mintsem magába roskadt volna

Hihetetlen volt a hangulat, de az tette igazán jelentőssé, hogy rengeteg ember megosztotta a vele kapcsolatos történeteit és emlékeit. Mindenkinek lehetősége volt elmondani olyan dolgokat, amelyeket később talán megbántak volna, ha nem szánnak rá időt. Az volt a kedvenc pillanatom, amikor Austen rájött, mennyien és milyen mélyen szeretik őt

- emlékezett vissza Tracey, kiemelve: párja erős fájdalmakkal küzd, ami miatt morfiumot és szednie kell, de így sem hagy egyetlen percet sem elvesztegetni hátralévő idejéből. Felújította a házat, most utazásokat tervez. Célja van még az életével:

Kaphattam volna kemoterápiát, de az csak néhány hónappal hosszabbítaná meg az időmet, és valószínűleg még rosszabbul is érezném magam. Ezért inkább úgy döntöttem, hogy nem kesergek, hanem a lehető legtöbbet hozom ki minden hátralévő napból. Fogytam, de igyekszem minél többet a szabadban lenni, hogy lebarnuljak és egészségesnek tűnjek, ne sápadtnak és betegesnek. Minden segít. Úgy tekintek erre, hogy kaptam egy rossz lapot, beteg lettem, de nem fogom hagyni, hogy ez határozza meg azt az életet, ami még hátravan. Még mindig lehetek boldog. Talán még be is válik ez a hozzáállás. Ki tudja, lehet, hogy jövő ilyenkor már egy "Kapd be, rák!" elnevezésű bulit rendezek

- idézte őt a Mirror.