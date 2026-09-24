Zsebkéssel felfegyverkezve tartotta sakkban a férfit és kutyáját az ámokfutó rák

Több mint 23 millió alkalommal nézték meg azt a videót, amelyen egy kék szárazföldi rák zsebkéssel az ollói között közelít egy férfihoz és annak kutyájához. Egyelőre nem tudni, hogyan került a kés az állathoz.
Az Egyesült Államokban készült, csaknem másfél perces felvételen a rák egy összecsukható zsebkést tart az ollói között. Az állat többször is Eduardo Alvarez és Summer nevű kutyája felé mozdul a pengével.
Zsebkést rántott a rák
„Summer, azt tanácsolom, ne kezdj ki vele” – figyelmezteti kutyáját Alvarez, majd nevetve hozzáteszi, hogy szerinte rendkívül menő a rák.
A felvétel gyorsan elterjedt a közösségi oldalakon, ahol a különös állatot „gyilkos rákként” és „kis gengszterként” emlegetik. A szárazföldi rákokat általában nem tartják veszélyesnek, a kés azonban fenyegető külsőt kölcsönzött a példánynak.
A videóból nem derül ki, hogyan jutott a rák a zsebkéshez, illetve az sem, hogy valaki szándékosan adta-e az eszközt az állatnak.
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