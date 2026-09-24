Zsebkéssel felfegyverkezve tartotta sakkban a férfit és kutyáját az ámokfutó rák

Az Egyesült Államokban készült, csaknem másfél perces felvételen a rák egy összecsukható zsebkést tart az ollói között. Az állat többször is Eduardo Alvarez és Summer nevű kutyája felé mozdul a pengével.

Kis gengszterként hadonászott a késsel a kék rák. Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

Zsebkést rántott a rák

„Summer, azt tanácsolom, ne kezdj ki vele” – figyelmezteti kutyáját Alvarez, majd nevetve hozzáteszi, hogy szerinte rendkívül menő a rák.

A felvétel gyorsan elterjedt a közösségi oldalakon, ahol a különös állatot „gyilkos rákként” és „kis gengszterként” emlegetik. A szárazföldi rákokat általában nem tartják veszélyesnek, a kés azonban fenyegető külsőt kölcsönzött a példánynak.