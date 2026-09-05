"Meg tudom csinálni" - újra járni tanul a 6 éves gyermek, aki csecsemőként rákbetegsége miatt lebénult

Újra járni tanul a hatéves Matias, aki még csecsemő volt, amikor deréktól lefelé lebénult, miután egy rákos tumor nyomást gyakorolt a gerincvelőjére. Emiatt speciális rehabilitáción vesz rész, amely során erejét, egyensúlyérzékét és mozgását is fejlesztik. Ehhez szenzorokat és speciális gyakorlatokat is alkalmaznak nála, hogy javítsák a mozgását és a koordinációját.

Nem hajlandó feladni a hatéves kisfiú: rákos betegsége miatt bénult le, újra járni tanul. / Fotó: Unsplash

Amikor Matias lehetőséget kap arra, hogy egy gyakorlatot más módszerrel próbáljon meg végrehajtani, határozottan válaszol:

Meg tudom csinálni.

Rachl Mertins gyógytornász, aki másfél éves kora óta foglalkozik vele, így nyilatkozott róla:

Pozitív, jókedvű, viccelődik, és kapcsolatot teremt a felnőttekkel, a gyerekekkel és mindenkivel ezen a helyen. Annyi örömet hoz magával.

Mindent borított a diagnózis: szülei nem is sejtették, hogy rákos betegség áll a háttérben

A diagnózis előtt Matias szülei, Rachel Osborn és Jason Kling egyszerűen nem értették, mi történik akkor még csak hét és fél hónapos fiukkal, miután Matias olyan tüneteket produkált, amelyek nem kapcsolódtak egymáshoz. Nyolcszor vitték gyermekorvoshoz, de válasz sosem érkezett, mígnem a vizsgálatok végül kimutatták, hogy Matias neuroblasztómában szenved, egy ritka gyermekkori daganatos betegségben, amely éretlen idegsejtekből alakul ki. Ezek közül az egyik pedig a csöppség gerincvelőjét nyomta.

A sebészek ugyan eltávolították a daganatból, amit csak tudtak, majd Matias kemoterápián esett át, de ezután is lesújtó fordulat következett: kiderült, deréktól lefelé lebénult. Hiába, sem ő sem szülei nem adták fel. Édesapja, Jason ugyanis úgy véli, hogy mivel testvére nem küzd ugyanazokkal a mozgási nehézségekkel, Matiasnak volt valaki, akire felnézhetett, és akit utánozni szeretett volna.

Az, hogy van egy egypetéjű ikertestvére, aki teljesen egészségesen mozog, szerintem rengeteget számított a hozzáállásában és a lelki erejében. Tudta, hogy úgy akar mozogni, mint a testvére

- idézte őt a People.