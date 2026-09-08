"A rák ott volt a nászutamon, de nem fog megakadályozni abban, hogy éljem az életem"

A 29 éves Rosie Meiklejohn-Cribdon 2025 májusában éppen Olaszországba repült a nászútjára, amikor azt érezte, hogy a lábai „furcsák és bizseregnek”. A tünetek azonban itt nem álltak meg. A következő hetekben hatalmas véraláfutások jelentek meg a lábain annak ellenére, hogy nem ütötte meg magát és nem sérült meg. Emellett egész nászútja alatt úgy érezte magát, mintha egy úthenger ment volna át rajta, állandóan kimerült volt. Épp ezért, amint hazaértek, első útja a háziorvoshoz vezetett, ahol egy vérvizsgálatot követően meg is érkezett a lesújtó diagnózis: vérrákkal küzd.

Nászútjáról hazaérve tudta meg: rákos beteg. Fotó: Unsplash

A kórmegállapítást követően Rosie-val közölték, prognózisa várhatóan 20 év és soha nem lehet valószínűleg majd gyermeke. A hír teljesen összetörte őt. Férje, Nathan azonban arra biztatta, kérjen másodvéleményt egy magánorvostól. Ez jelentette számára a fordulópontot betegségéhez való hozzáállásában: a szakorvos ugyanis közölte vele, bár a vérrákja nem gyógyítható, minden esélye megvan arra, hogy hosszú és boldog életet éljen.

Tényleg azt hittem, hogy 50 éves koromra halott leszek, miközben alig éltem valamit. Most ezért minden egyes napot sokkal inkább áldásként élek meg.

Nászútjáról hazaérve tudta meg: rákos beteg

Rosie betegsége, az esszenciális trombocitémia egy ritka vérrák, amely a csontvelőt érinti. A kór általában lassan alakul ki, és kezdetben sokszor nem okoz tüneteket, ezért gyakran egy más okból elvégzett vérvizsgálat során derül ki. A tünetek között szerepelhet fáradtság, fejfájás, a kéz és a láb égő, bizsergő érzése, valamint a fokozott véraláfutás.

Az első diagnózis után Rosie teljesen összeomlott:

Csak a kanapén akartam ülni és sírni, és azon gondolkodni, hogyan fogom elkerülni, hogy 15 év múlva meghaljak. Szörnyű volt. A másodvéleményen viszont azt mondták, nem kell jobban aggódnom, mint egy cukorbetegnek, együtt lehet vele élni. Lehet, hogy a tüneteim negyven évig ilyenek maradnak. Stabilak, enyhék. De lehet, hogy ez holnap már megváltozik. Egyszerűen nem tudjuk. Egyelőre valószínűleg csak azt mondanám, többet vagyok fáradt, mint egy átlagos 29 éves. Manapság elképesztően sokat tudok aludni, és talán ez az egyetlen dolog, amit kissé másnak érzek.

Rosie állapota miatt alacsony dózisú véralvadásgátlót szed, amely segít csökkenteni a véraláfutásokat. Emellett teljesen felhagyott az alkoholfogyasztással, és nagyobb figyelmet fordít az étrendjére és a testmozgásra is. Kemoterápiára szerencsére nem volt szüksége. Most, egy évvel a sokkoló hír után, máshogy tekint az életére:

Másképp látom a dolgokat. Ragadj meg minden pillanatot, ne foglalkozz az apróságokkal, és hagyj valami nyomot a világban. Ez azt jelenti, hogy felhívom a figyelmet a vérrák tüneteire, és beutazom a világot. A rák ott volt a nászutamon, de nem fog megakadályozni abban, hogy éljem az életem

- idézte őt a TheSun.