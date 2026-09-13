A Starbucksban kapta élete legrosszabb hírét a fiatal: egy üzenetből tudta meg, hogy rákos

A 21 éves Cian Douglas három éven át azt hitte, hogy a lábfájdalma a rendszeres edzések miatt alakult ki. Gyakran járt edzőterembe, ezért nem gondolta, hogy komolyabb probléma állhat a háttérben. Aztán egy nap, miközben édesanyjával egy Starbucksban várakozott, egy üzenet jelent meg a telefonján, amelyből megtudta: rákos.

A rákbetegség híre lesújtotta a fiatalt és családját / Fotó: Pixabay

Eleinte senki sem gondolt rákbetegségre

Ciant szinoviális szarkómával, egy ritka lágyrészdaganattal diagnosztizálták. A betegség hátterében egy rendellenes géncsere áll. A fiatal férfi később hét műtéten esett át, és a kezelés következtében újra meg kellett tanulnia járni.

„Teljesen lesokkolt” – mondta Cian. „Azonnal rengeteg érzelem tört rám: leginkább a gyász, a szomorúság és a félelem. Eleinte egyszerűen képtelen voltam feldolgozni.”

A leicesteri fiatal 17 éves korától érzett fájdalmat a lábában. Kétszer is elment orvoshoz, amikor pedig nagyon rosszra fordult a helyzet, egy sürgősségi rendelőben is megfordult. Az orvosok eleinte idegkárosodásra gyanakodtak, mivel nem találtak egyértelmű okot.

Cian rendszeresen edzett, ezért maga is arra gondolt, hogy egyszerűen megsérült. 2024 júniusában azonban valami megváltozott. Miközben masszírozta a lábát, hogy enyhítse a fájdalmat, egy csomót vett észre a jobb lábán. Ekkor már komolyabban kezdett aggódni, ezért orvoshoz fordult. Ultrahangra utalták be, de a két hónapos várólista miatt édesanyja egészségbiztosítását felhasználva magánúton végeztették el a vizsgálatot, majd MRI-re is sor került.

Éppen egy manchesteri Starbucksban várakozott az édesanyjával, amikor értesítést kapott a brit egészségügy alkalmazásában, amely közölte vele, hogy rákos. Cian négy hónap kemoterápiát kapott a daganat zsugorítására, emellett protonterápián is átesett.

2025 májusában egy hétórás műtéttel próbálták eltávolítani a daganatot. Az orvosoknak jelentős mennyiségű izmot kellett eltávolítaniuk, a csípőcsontjába is bele kellett fúrniuk, és a csípőízületének egy részét is kivették. A csípőjétől egészen a térdéig felvágták a lábát. A műtétet követően fertőzések miatt további hat beavatkozásra volt szükség. Hónapokig fizioterápiára járt, és nagyjából hat hónap alatt tanult meg újra járni.