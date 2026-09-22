Hatvan robbanószerkezetet találtak az autópálya alatt

A Prága és Tábor közötti szakaszon dolgozó tűzszerészek eddig hatvan lőszert azonosítottak. A legnagyobb lelet egy körülbelül 130 centiméter hosszú rakéta, emellett hat tüzérségi gránát is előkerült.

Második világháborús rakéta egy épülő autópályánál. Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Rakéta és gránát: életveszélyes lőszerek kerültek elő

A szakemberek szerint különösen veszélyesek a légvédelmi ágyúkhoz készült lövedékek, amelyek robbanóanyagot vagy öngyulladásra képes fehér foszfort tartalmazhatnak. Ezek a földből kiemelve is könnyen lángra lobbanhatnak.

A tűzszerészek magnetométerekkel és detektorokkal vizsgálják át a teljes nyomvonalat.

A jelzett tárgyakat kézzel ássák ki, majd biztonságos helyre szállítják és megsemmisítik. Egyes lőszerek több mint egy méter mélyen fekszenek.

A terület megtisztítása várhatóan 124 millió cseh koronába kerül. Az autópálya hiányzó, 58 kilométeres közép-csehországi szakaszának építését 2028-ban kezdhetik meg.