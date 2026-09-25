Mérgező „örök vegyi anyagot” találtak a lakók vérében – most derült ki, mekkora lehet a baj

A Manchester Metropolitan University szakemberei 49, a lancashire-i Hillhouse ipari terület közelében élő önkéntest vizsgáltak meg. Közülük 69,4 százaléknál olyan PFOA-koncentrációt találtak, amely a külföldi egészségügyi irányelvek alapján fokozott kockázati – rákkeltő – kategóriába sorolható. Egy lakónál a brit vizsgálatokban eddig mért egyik legmagasabb értéket mutatták ki.

Rákkeltő anyagot találtak a lakók vérében.

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Rákkeltő örök vegyi anyagot találtak egy brit település lakóinak vérében

A PFOA a nehezen lebomló PFAS-vegyületek közé tartozik. Korábban többek között tapadásmentes bevonatok gyártásához használták. A rákkutatással foglalkozó WHO-intézet emberre rákkeltőnek minősítette, ugyanakkor a vérben mért magas érték önmagában nem jelenti azt, hogy az érintett biztosan megbetegszik.

A vegyületet az egykori ICI-telephelyen az 1950-es évektől 2012-ig használták. A hatóságok 2024 óta vizsgálják a környék talajának szennyezettségét; két közeli kiskertet bezártak, az egy kilométeres körzetben élőknek pedig azt tanácsolták, hogy ne fogyasszanak háztáji tojást.

Több mint száz lakó fontolgat közös kártérítési pert az üzem jelenlegi működtetője, az AGC Chemicals Europe ellen. A vállalat hangsúlyozta, hogy a vérvizsgálat nem alkalmas a későbbi betegségek biztos előrejelzésére, és a térségben az elmúlt évszázadban több ipari szereplő is működött.