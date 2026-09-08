Öszeesett a színpadon a Grammy-díjas énekes - videó

Egy rajongó által feltöltött videón jól látható, ahogy az 53 éves énekes, Ray LaMontagne gitározik, amikor hirtelen hátraesik a színpadon. A nézőtérről hallani lehetett a közönség riadt reakcióját.
Koncert közben esett össze a Grammy-díjas énekes, Ray LaMontagne
Az énekes csapata később az Instagramon közölte, hogy LaMontagne-t a helyi mentők látták el. A tájékoztatás szerint a rosszullétet a hőség miatti kiszáradás okozta. Később a zenész stábja azt írta, hogy az énekes már jól van.
LaMontagne állapota annyira gyorsan javult, hogy vasárnap a terveknek megfelelően színpadra állt a Kentucky állambeli Louisville-ben. A koncerten nem beszélt a nashville-i rosszullétről.
Az énekes jelenleg Trouble 20th Anniversary Tour nevű turnéján jár, amely augusztus 23-án indult Salt Lake Cityben. A következő hetekben többek között Philadelphiában, Detroitban, Bostonban és Portlandben lép fel, a turnét pedig október 3-án zárja New Yorkban – írta meg a Page Six.
40 perces késés után durván elesett a híres amerikai énekes – videó
Hasonló színpadi incidens történt körülbelül egy hónappal ezelőtt is. Tim McGraw egy cincinnati koncerten esett nagyot, miután csaknem háromnegyed órás késéssel lépett színpadra. A híres amerikai countryénekes az I Like It, I Love It című dala közben veszítette el az egyensúlyát.
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Pink, azaz Alecia Beth Moore szeptember 8-án ünnepli 47. születésnapját. A Grammy-díjas énekesnő több mint 25 éve van a pályán, koncertjein pedig ma is olyan látványos akrobatikus mutatványokkal kápráztatja el közönségét, amelyeknek kevés előadó mer nekivágni.