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Öszeesett a színpadon a Grammy-díjas énekes - videó

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Ray LaMontagne Grammy-díjas énekes szombaton összeesett a színpadon, miközben a nashville-i Ryman Auditoriumban adott koncertet. A közönség döbbenten figyelte a jelenetet, a zenész stábjának két tagja pedig azonnal a segítségére sietett.
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koncertGrammy-díjray lamontagneénekes

Egy rajongó által feltöltött videón jól látható, ahogy az 53 éves énekes, Ray LaMontagne gitározik, amikor hirtelen hátraesik a színpadon. A nézőtérről hallani lehetett a közönség riadt reakcióját.

NEW YORK, NY - MAY 01: Ray LaMontagne Performs Intimate Concert Exclusively For Citi Cardmembers At Town Hall on May 1, 2014 in New York City. Neilson Barnard/Getty Images/AFP (Photo by Neilson Barnard / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ray LaMontagne egy 2014-es koncertjén Fotó: NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Koncert közben esett össze a Grammy-díjas énekes, Ray LaMontagne

Az énekes csapata később az Instagramon közölte, hogy LaMontagne-t a helyi mentők látták el. A tájékoztatás szerint a rosszullétet a hőség miatti kiszáradás okozta. Később a zenész stábja azt írta, hogy az énekes már jól van.

LaMontagne állapota annyira gyorsan javult, hogy vasárnap a terveknek megfelelően színpadra állt a Kentucky állambeli Louisville-ben. A koncerten nem beszélt a nashville-i rosszullétről.

@angelabrown445

Sept 5th 2026

♬ original sound - Angela Brown

Az énekes jelenleg Trouble 20th Anniversary Tour nevű turnéján jár, amely augusztus 23-án indult Salt Lake Cityben. A következő hetekben többek között Philadelphiában, Detroitban, Bostonban és Portlandben lép fel, a turnét pedig október 3-án zárja New Yorkban – írta meg a Page Six.

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