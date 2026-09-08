Öszeesett a színpadon a Grammy-díjas énekes - videó

Egy rajongó által feltöltött videón jól látható, ahogy az 53 éves énekes, Ray LaMontagne gitározik, amikor hirtelen hátraesik a színpadon. A nézőtérről hallani lehetett a közönség riadt reakcióját.

Ray LaMontagne egy 2014-es koncertjén Fotó: NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Koncert közben esett össze a Grammy-díjas énekes, Ray LaMontagne

Az énekes csapata később az Instagramon közölte, hogy LaMontagne-t a helyi mentők látták el. A tájékoztatás szerint a rosszullétet a hőség miatti kiszáradás okozta. Később a zenész stábja azt írta, hogy az énekes már jól van.

LaMontagne állapota annyira gyorsan javult, hogy vasárnap a terveknek megfelelően színpadra állt a Kentucky állambeli Louisville-ben. A koncerten nem beszélt a nashville-i rosszullétről.

Az énekes jelenleg Trouble 20th Anniversary Tour nevű turnéján jár, amely augusztus 23-án indult Salt Lake Cityben. A következő hetekben többek között Philadelphiában, Detroitban, Bostonban és Portlandben lép fel, a turnét pedig október 3-án zárja New Yorkban – írta meg a Page Six.