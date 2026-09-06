Különös állat tart rettegésben egy kisvárost, már több embert is megtámadott – videó

Egy rejtélyes állat tartja rettegésben a New Hampshire állambeli Lebanon egyik környékét, ahol vasárnap óta három embert is megtámadott. A szemtanúk egy kis termetű, szürke állatról számoltak be, amely szerintük szürkeróka vagy halásznyest lehet.
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A rendőrség úgy véli, mindhárom támadásért ugyanaz az állat felelős, de egyelőre sem megtalálni, sem pontosan azonosítani nem sikerült. Az egyik támadást térfigyelő kamera is rögzítette. A felvételen a rejtélyes állat egy parkolóban két embernek ront neki egy teherautó közelében. Az egyik férfi végül belerúgott, mire az állat a jármű alá menekült.
A rendőrség szerint az állat veszett lehet
Phillip Roberts, Lebanon rendőrfőnöke szerint különösen aggasztó, hogy az állat látszólag ok nélkül támad emberekre, valamint harapni és karmolni próbálja őket. Hozzátette, az ilyen szokatlan agresszivitás arra utalhat, hogy az állat beteg, és a veszettség lehetősége is felmerült – írta meg a New York Post.
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