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rejtélyes haláleset

Anyjuk halálának helyszínén jártak – két nappal később mindhárom testvér meghalt

37 perce
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Különös eset történt az Egyesült Királyságban. Három nővér mindössze 48 órával azután halt meg, hogy felkeresték édesanyjuk 16 évvel korábbi halálának helyszínét.
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Három nővér halt meg Brighton partjainál, mindössze két nappal azután, hogy felkeresték azt a tavat, ahol édesanyjuk 16 évvel korábban megfulladt. A rejtélyes haláleset pontos körülményei továbbra sem ismertek.

Rejtélyes haláleset rázta meg a családot: három nővér megfulladt Brightonban, 48 órával azután, hogy felkeresték anyjuk halálának helyszínét.
Rejtélyes haláleset rázott meg egy családot: három nővér megfulladt Brightonban, 48 órával azután, hogy felkeresték anyjuk halálának helyszínét.
Fotó: Unsplash 

Rejtélyes haláleset: válaszokat keres a család

A 36 éves Jane Adetoro, a 32 éves Christina Walters és a 31 éves Rebecca Walters holttestét május 13-án, a hajnali órákban találták meg. Mindhárman a tengerbe fulladtak. A tragédia különösen megrázó előzménye, hogy a nővérek 48 órával korábban Birminghambe utaztak, és felkeresték azt a tavat, ahol édesanyjuk, Janice Adetoro 2010-ben életét vesztette. 

A lányok akkor 20, 16 és 15 évesek voltak. Unokatestvérük szerint a látogatásnak „mélyebb jelentése” lehetett, mert a testvérek soha nem tudták teljesen feldolgozni édesanyjuk elvesztését.

A Sussex-i rendőrség azóta lezárta a három nővér halálának ügyében indított vizsgálatot. A hatóságok nem találtak bűncselekményre vagy más személy közreműködésére utaló bizonyítékot. A család azonban továbbra sem tudja pontosan, mi vezetett a tragédiához. Az unokatestvér szerint valószínűleg soha nem kapnak minden kérdésükre választ, de a következő hónapban esedékes halottkémi vizsgálat új részleteket tárhat fel – írja a Daily Mail.

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