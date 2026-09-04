Rejtélyes halálesetek: pár óra különbséggel vesztette életét anya és lánya

Tragédiával végződött egy családi nyaralás Montenegróban a múlt hét végén. A hírek szerint ekkor egy 45 éves nő és a 22 éves lánya vesztette életét a Bar közelében található Dobra Voda népszerű tengerparti üdülőhelyen, akik Szarajevóból érkeztek Montenegróba, ahol közösen töltötték szabadságukat. A rejtélyes halálesetek ügyében jelenleg nyomozás folyik.

Rejtélyes halálesetek: anya és lánya vesztette életét a nyaralás alatt / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Rejtélyes halálesetek: anya és lánya vesztette életét a nyaralás alatt

Úgy tudni, először a fiatal nő lett rosszul és esett össze, majd mintegy egy órával később édesanyja is meghalt. A rendőrség ezt követően azonnal vizsgálatot indított.

A nyomozás eddigi megállapításai alapján nem merült fel olyan körülmény, amely idegenkezűségre vagy arra utalna, hogy más személy okozhatta a két nő halálát, a patológus előzetes jelentése alapján pedig az derült ki, a halál közvetlen oka szívműködési elégtelenség lehetett. A pontos körülmények megállapításához azonban további vizsgálatok szükségesek, így végleges következtetést egyelőre nem közöltek.

A hatóságok jelenleg folytatják a vizsgálatot annak érdekében, hogy pontosan megállapítsák, mi vezetett anya és lánya rövid időn belül bekövetkezett halálához - írja a Paraméter.