Házkutatás közben tett zsebre 9 millió forintnyi pénzt egy rendőr

Súlyos ügybe keveredett egy brüsszeli rendőr, aki egy kábítószeres ügyben tartott házkutatás során 25 ezer euró, azaz mintegy 9,1 millió forint készpénzt talált, majd egyszerűen megtartotta. A férfi később a kihallgatásán beismerte a lopást – adta hírül a Nieuwsblad.

Egy kábítószeres ügyben tartott házkutatáson talált 25 ezer eurót egy brüsszeli rendőr, majd ahelyett, hogy lefoglalta volna, egyszerűen zsebre tette.

Fotó: MICHAEL NGUYEN / AFP

A gyanúsított buktatta le a rendőrt

A brüsszeli rendőrségnél dolgozó férfi néhány nappal ezelőtt egy drogügyben tartott házkutatáson vett részt. A helyszínen talált 25 ezer eurót – mintegy 9,1 millió forintot – azonban nem foglalta le az előírások szerint, hanem eltette.

Az eset akkor derült ki, amikor a házkutatás érintettje egy későbbi kihallgatáson említést tett a pénzről.

A rendőrség belső ellenőrzése vizsgálatot indított, a a bankókat pedig végül a járőr zsebében találták meg.

A férfi kihallgatásán beismerte a lopást. A brüsszeli ügyészség nyomozást indított, őt pedig őrizetbe vették. Letartóztatását egy vizsgálóbíró is megerősítette. Az indítéka egyelőre nem ismert. A portál szerint ugyanakkor nem küzdött anyagi gondokkal.