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rendőr

Házkutatás közben tett zsebre 9 millió forintnyi pénzt egy rendőr

9 perce
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Nem foglalta le, hanem inkább megtartotta magának a házkutatáson talált 25 ezer eurót egy brüsszeli rendőr. A mintegy 9,1 millió forint értékű készpénzt végül a férfi zsebében találták meg.
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rendőrházkutatáslopás

Súlyos ügybe keveredett egy brüsszeli rendőr, aki egy kábítószeres ügyben tartott házkutatás során 25 ezer euró, azaz mintegy 9,1 millió forint készpénzt talált, majd egyszerűen megtartotta. A férfi később a kihallgatásán beismerte a lopást – adta hírül a Nieuwsblad.

rendőr
Egy kábítószeres ügyben tartott házkutatáson talált 25 ezer eurót egy brüsszeli rendőr, majd ahelyett, hogy lefoglalta volna, egyszerűen zsebre tette.
Fotó: MICHAEL NGUYEN / AFP

A gyanúsított buktatta le a rendőrt

A brüsszeli rendőrségnél dolgozó férfi néhány nappal ezelőtt egy drogügyben tartott házkutatáson vett részt. A helyszínen talált 25 ezer eurót – mintegy 9,1 millió forintot – azonban nem foglalta le az előírások szerint, hanem eltette.

Az eset akkor derült ki, amikor a házkutatás érintettje egy későbbi kihallgatáson említést tett a pénzről. 

A rendőrség belső ellenőrzése vizsgálatot indított, a a bankókat pedig végül a járőr zsebében találták meg.

A férfi kihallgatásán beismerte a lopást. A brüsszeli ügyészség nyomozást indított, őt pedig őrizetbe vették. Letartóztatását egy vizsgálóbíró is megerősítette. Az indítéka egyelőre nem ismert. A portál szerint ugyanakkor nem küzdött anyagi gondokkal.

A rendőr a jogi minősítéstől függően hat hónaptól öt évig terjedő szabadságvesztést, pénzbírságot, valamint a közszolgálattól való eltiltást is kaphat.

 

 

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