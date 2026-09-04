Lábon lőtte magát otthon a rendőr, amikor a tokjába akarta tenni a fegyverét

A 33 éves Demitrious Caceres, a New York-i rendőrség (NYPD) egyik rendőre kedden délután éppen indulni készült bronxi otthonából, amikor a pisztolyát a tokjába tette. A fegyver ekkor váratlanul elsült, és a bal lábán találta el – adta hírül a New York Post.

Elég rosszul indult a napja annak a New York-i rendőrnek, aki saját otthonában lőtte lábon magát. A fegyvere akkor sült el, amikor a tokjába próbálta tenni.

Fotó: KYLE MAZZA / AFP

A rendőröket délután 1 óra után riasztották a Bailey Avenue-ra.

Caceres végig eszméleténél volt, a mentők pedig stabil állapotban vitték kórházba.

A férfi testvére elmondta, hogy a rendőr éppen indulni készült, amikor a tokjába tette volna a fegyverét, az azonban váratlanul elsült, és lábon találta. Testvére szerint nincs komolyabb baja, és várhatóan felépül.

A szomszédok csak a rendőröket és a mentőket látták

A család először halálra rémült, mert fogalmuk sem volt, hogyan sebesítette meg magát. A szomszédok viszont még a lövés hangját sem hallották.

Annyira csendes a környék, hogy általában még azt is hallani lehet, ha valaki köhög, de most semmit sem hallottunk

– mondta Roseann Morales a News 12-nek.

Caceres 2023 januárja óta dolgozik a New York-i rendőrségnél. A News 12 forrásai szerint

New Yorkban a rendőröknek akkor is maguknál kell tartaniuk a fegyverüket, amikor éppen nincsenek szolgálatban.

A helyszínelők csak a tulajdonos engedélyével mehettek be a házba, később pedig bizonyítékokkal teli zsákokkal távoztak. A nyomozás még tart.

Nem akarunk elhamarkodottan ítélkezni, de azért valljuk be: ha egy rendőr otthonában, indulás előtt véletlenül elsül a fegyver, az nemcsak a vele egy háztartásban élőknek, hanem a környéknek és az egész városnak is elég nyugtalanító. Egy ilyen baleset ugyanis nem éppen a magabiztos fegyverkezelésről árulkodik.

A városban nem minden fegyveres incidens végződött ilyen szerencsésen: a Times Square-en egy nő késsel támadt rá két járókelőre.