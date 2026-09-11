Rálőtt a rendőrre, majd az autópályán menekült - videón a szlovéniai ámokfutó

A támadás péntek reggel, 9 óra körül történt Szlovéniában a gorenjai autópályán, a Šmartno lehajtónál. A ljubljanai közlekedési rendőrök egy 21 éves férfit igazoltattak, aki a rendőrség eddigi információi szerint korábban balesetet okozott a ljubljanai elkerülő úton, majd a Kranj felé vezető úton elmenekült.

A férfi elvette a rendőr fegyverét, majd rálőtt, és elmenekült a rendőrautóval - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az intézkedés közben azonban váratlanul fordulatot vett az eset.

A férfi elvette az egyik rendőr szolgálati pisztolyát, majd a fegyverrel rálőtt az intézkedő rendőrre.

A rendőr megsérült, ezért kórházba szállították, az életét azonban nem fenyegeti veszély. A támadásban más nem sérült meg.

A 21 éves férfi ezután egy rendőrautót is elvett, és azzal a Gorenja régió felé menekült.

A rendőrök később a Lesce környékén találták meg, majd üldözés után Radovljicában elfogták – írja a Dnevnik.

V zraku je bilo slišati helikopter, po naših neuradnih informacijah so zaprli tako šolo kot vrtec.https://t.co/iz3VYNg1t4 — Dnevnik (@Dnevnik_si) September 11, 2026

A történtek miatt a környéken jelentős rendőri jelenlét alakult ki. Radovljicában több rendőrautót is láttak egy iskola közelében, a levegőben helikopter körözött, a rendőrök pedig a járókelőket a közeli utcák felé terelték. Az iskola és egy óvoda környékét is lezárták.

A szlovén állampolgárságú, 21 éves férfit őrizetbe vették.

A rendőrség közben folytatja a nyomozást, és igyekszik tisztázni a történtek minden körülményét. A támadás indítéka egyelőre nem ismert.

Csendháborítás miatt mentek ki a rendőrök, fegyverrel várta őket egy részeg férfi

Hangos zene miatt hívták ki a rendőröket egy stájerországi lakóházhoz, ahol váratlanul fegyverrel kerültek szembe. Egy részeg férfi revolvert fogott rájuk és meghúzta a ravaszt, a fegyver azonban nem volt megtöltve.