Szolgálati autóval ment szexpartira a fiatal rendőr – túladagolás lett a vége

Engedély nélkül vitte el a szolgálati autót egy 22 éves román rendőr a műszakja után. Még aznap este egy bukaresti lakásban találtak rá, ahol szexparti zajlott, a fiatal férfit pedig kábítószer-túladagolás miatt kórházba kellett vinni – írja a Maszol.

Egy 22 éves román rendőr engedély nélkül vitte el a szolgálati autót, majd egy szexpartin találtak rá. Kábítószer-túladagolás miatt kórházba került (illusztráció) Forrás: Unsplash

Kórházba került a fiatal román rendőr a drogos szexparti után

A rendőr az Ilfov Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa volt. Szeptember 22-ről 23-ra virradó éjszaka szolgálat után úgy távozott a rendőrautóval, hogy erről nem értesítette a feletteseit.

Amikor a jármű eltűnését észrevették, vizsgálat indult. A fiatal rendőrt később Bukarest 3. kerületének egyik lakásában találták meg, ahol szexuális jellegű összejövetel zajlott, és tiltott szereket is fogyasztottak.

A 22 éves férfit túladagolás miatt mentővel szállították kórházba. Információk szerint a szülei tudtak arról, hogy kábítószer-problémái vannak. Az Ilfov Megyei Rendőrség közleménye szerint a férfi ellen előzetes és fegyelmi vizsgálatot rendeltek el amiatt is, hogy engedély nélkül vitte el a szolgálati autót.

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