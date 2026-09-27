Halálosan megsebesítették a rendőrkutyát a nyugdíjazása előtti utolsó szolgálatán

A nyugdíjazása előtti utolsó szolgálatán halálos lövés érte Kylót, aki hat éven át segítette a portlandi rendőrség munkáját. A rendőrkutya egy gyilkossággal gyanúsított férfi elfogásában segített, amikor lövöldözés tört ki – adta hírül a New York Post.
Lövöldözés tört ki az elfogás közben
A hatóságok egy portlandi szálló közelében próbálták őrizetbe venni a feltételezett elkövetőt, amikor tűzharc alakult ki.
A gyanúsítottat eltalálták, és az életmentő beavatkozás ellenére a helyszínen életét vesztette.
A férfi ellen azt követően indult hajtóvadászat, hogy a rendőrök korábban egy holttestet találtak egy házban. A nyomozók szerint az áldozat emberölés következtében halt meg, és azonosították a feltételezett elkövetőt.
A rendőrkutyát már nem tudták megmenteni
Kylo is megsebesült a tűzharcban. Azonnal állatorvoshoz vitték, ám az életét már nem tudták megmenteni. Földi maradványait később rendőri konvoj kísérte az Oregon Humane Society állatbűnügyi igazságügyi központjába.
K9 Kylo a béke igazi védelmezője volt
– búcsúzott Kylótól közleményében a Portlandi Rendőrségi Iroda, kiemelve a kutya szolgálatát és áldozatát.
Kylo egy héten belül már a második szolgálati kutya, amely elpusztult a környéken. Hétfőn váratlanul életét vesztette a Gresham-i hatóság Leni nevű K9-ese is.
A tűzharcban két portlandi egyenruhás és két másik rendőrségi munkatárs is érintett volt. Az eset kivizsgálásának idejére mindannyiukat fizetett szabadságra küldték.