Halálosan megsebesítették a rendőrkutyát a nyugdíjazása előtti utolsó szolgálatán

A nyugdíjazása előtti utolsó szolgálatán halálos lövés érte Kylót, aki hat éven át segítette a portlandi rendőrség munkáját. A rendőrkutya egy gyilkossággal gyanúsított férfi elfogásában segített, amikor lövöldözés tört ki – adta hírül a New York Post.

Kylo hat évig szolgált rendőrkutya volt Portlandben, nyugdíjazása előtt az utolsó bevetésén vesztette életét.

Fotó: Portlandi Rendőrségi Iroda

Lövöldözés tört ki az elfogás közben

A hatóságok egy portlandi szálló közelében próbálták őrizetbe venni a feltételezett elkövetőt, amikor tűzharc alakult ki.

A gyanúsítottat eltalálták, és az életmentő beavatkozás ellenére a helyszínen életét vesztette.

A férfi ellen azt követően indult hajtóvadászat, hogy a rendőrök korábban egy holttestet találtak egy házban. A nyomozók szerint az áldozat emberölés következtében halt meg, és azonosították a feltételezett elkövetőt.

A rendőrkutyát már nem tudták megmenteni

Kylo is megsebesült a tűzharcban. Azonnal állatorvoshoz vitték, ám az életét már nem tudták megmenteni. Földi maradványait később rendőri konvoj kísérte az Oregon Humane Society állatbűnügyi igazságügyi központjába.

K9 Kylo a béke igazi védelmezője volt

– búcsúzott Kylótól közleményében a Portlandi Rendőrségi Iroda, kiemelve a kutya szolgálatát és áldozatát.

Run free, Kylo. A hero till the very end. 🐾🫡



After six years serving with the Portland Police Bureau, German Shepherd K9 Kylo was shot while officers and a U.S. Marshals task force attempted to apprehend a suspect wanted in connection with a homicide.



Kylo was rushed to an… pic.twitter.com/sixwNwpDVM — Onii Chan (@oniichanph) September 26, 2026

Kylo egy héten belül már a második szolgálati kutya, amely elpusztult a környéken. Hétfőn váratlanul életét vesztette a Gresham-i hatóság Leni nevű K9-ese is.

A tűzharcban két portlandi egyenruhás és két másik rendőrségi munkatárs is érintett volt. Az eset kivizsgálásának idejére mindannyiukat fizetett szabadságra küldték.