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életét vesztette

Halálosan megsebesítették a rendőrkutyát a nyugdíjazása előtti utolsó szolgálatán

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Szolgálatának utolsó napján érte a végzetes lövés Kylót, aki hat éven át segítette a portlandi rendőrök munkáját. A kutyát egy gyilkossággal gyanúsított férfi elfogása közben sebesítették meg.
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életét vesztettekylorendőrkutya

A nyugdíjazása előtti utolsó szolgálatán halálos lövés érte Kylót, aki hat éven át segítette a portlandi rendőrség munkáját. A rendőrkutya egy gyilkossággal gyanúsított férfi elfogásában segített, amikor lövöldözés tört ki – adta hírül a New York Post

rendőr
Kylo hat évig szolgált rendőrkutya volt Portlandben, nyugdíjazása előtt az utolsó bevetésén vesztette életét.
Fotó: Portlandi Rendőrségi Iroda

Lövöldözés tört ki az elfogás közben

A hatóságok egy portlandi szálló közelében próbálták őrizetbe venni a feltételezett elkövetőt, amikor tűzharc alakult ki. 

A gyanúsítottat eltalálták, és az életmentő beavatkozás ellenére a helyszínen életét vesztette.

A férfi ellen azt követően indult hajtóvadászat, hogy a rendőrök korábban egy holttestet találtak egy házban. A nyomozók szerint az áldozat emberölés következtében halt meg, és azonosították a feltételezett elkövetőt.

A rendőrkutyát már nem tudták megmenteni

Kylo is megsebesült a tűzharcban. Azonnal állatorvoshoz vitték, ám az életét már nem tudták megmenteni. Földi maradványait később rendőri konvoj kísérte az Oregon Humane Society állatbűnügyi igazságügyi központjába.

K9 Kylo a béke igazi védelmezője volt

 – búcsúzott Kylótól közleményében a Portlandi Rendőrségi Iroda, kiemelve a kutya szolgálatát és áldozatát.

Kylo egy héten belül már a második szolgálati kutya, amely elpusztult a környéken. Hétfőn váratlanul életét vesztette a Gresham-i hatóság Leni nevű K9-ese is.

A tűzharcban két portlandi egyenruhás és két másik rendőrségi munkatárs is érintett volt. Az eset kivizsgálásának idejére mindannyiukat fizetett szabadságra küldték.

 

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