Kalapácsokkal, fogókkal és gépfegyverekkel felszerelt kínzókamrára bukkantak

A rendőrséget szeptember 5-én, hajnali 1 óra után riasztotta az egyik feltételezett áldozat barátnője. A nő elmondta, hogy párja „gyanús ügy” miatt ment egy házhoz, és arra kérte: ha tíz percen belül nem jelentkezik, hívja a rendőrséget. Amikor az egyenruhások átmásztak a kerítésen, egy vérrel borított, meztelen férfi rohant ki az épületből, és azt kiabálta, hogy elrabolták, és meg akarják ölni. A házban egy másik, ugyancsak meztelen és vérző férfit találtak egy székhez kötözve.

AK–47-eseket és kínzóeszközöket foglalt le a rendőrség.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Műanyag fóliával borított kínzókamrát talált a rendőrség a spanyol üdülőparadicsomban

A helyiség padlóját és falait műanyag fóliával borították. A rendőrök szerint ezzel próbálhatták megakadályozni, hogy biológiai nyomok maradjanak a házban. A használt fóliákat rendszeresen összegyűjthették és elégethették.

A nyomozók kalapácsokat, fogókat, két AK–47-es gépkarabélyt és több pisztolyt foglaltak le. Hét feltételezett bandatagot őrizetbe vettek, majd emberrablás, kínzás és más bűncselekmények gyanújával letartóztattak.

A hatóságok szerint a csoport kokain- és hasiskereskedelemmel, valamint zsarolással foglalkozhatott. A kínzás hátterében feltehetően kábítószerrel kapcsolatos leszámolás, egy sikertelenül végrehajtott megbízás vagy tartozás állhatott, de a pontos indítékot még vizsgálják.