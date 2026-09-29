Elképesztő rendőrségi üldözés: pénzt dobált ki az autó ablakán a gyanúsított

Egy floridai gyanúsított "pénzesőt" csinált Texasban. A férfi kötegekben dobálta ki a készpénzt egy autó ablakán egy rendőrségi üldözés közepén - mindezt az egyenruhások fedélzeti kamerája örökítette meg.

Körülbelül 6000 dollárt dobott ki a rendőrség elől menekülő gyanúsított az autóból. Fotó: Pearland Police Department

Körülbelül 6000 dollárt dobott ki a rendőrség elől menekülő gyanúsított az autóból

A Houstontól délre található Pearlandi Rendőrkapitányság fedélzeti kamerás felvételén látható, amint két rendőrautó üldöz egy GMC Sierra típusú pickupot, amikor hirtelen repülni kezdenek az dollárbankjegyek. A sofőr azután sem lassított, hogy körülbelül 6000 dollár (közel 2 millió forint) hullott az úttestre - írja a TMZ.

A helyi média jelentése szerint a rendőröket először egy bankhoz riasztották, miután maszkos férfiakat láttak, amint több bankkártyával nagy mennyiségű készpénzt vesznek fel egy automatából. A rendőrség közlése szerint a páros a teherautóval hajtott el, de a járőrök egy helyi üzleti parkig követték őket. Az utas kiugrott és megpróbált gyalog elmenekülni, míg a sofőr tovább haladt. Végül mindkét - Floridából származó - férfit letartóztatták.

Tarvares Givenst - az utast, aki a rendőrség szerint még az üldözés megkezdése előtt kiszállt -, igazoltatás megtagadása miatt vádolták meg. A feltételezett sofőrt, Levon Steven Jr.-t rendőri intézkedés alóli menekülés és bizonyítékok megsemmisítésével vádolják.