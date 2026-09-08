Újabb súlyos műkincsrablás történt: eurómilliókat érő képeket loptak el a tolvajok egy francia múzeumból

Két tolvaj tört be kedd hajnalban a dél-franciaországi Cagnes-sur-Mer városában található Renoir Múzeumba. A műkincsrablás során négy alkotást vittek el, amelyek értékét a helyi önkormányzat mintegy 9 millió euróra (3,2 milliárd forintra) becsülte.

Két tolvaj hajtott végre műkincsrablást a Renoir Múzeumban, négy alkotást vittek el, az egyik festményt azonban menekülés közben elejtették. (A képen Pierre-Auguste Renoir egyik festménye látható) Forrás: By Pierre-Auguste Renoir - mgHsTKDNJVzPAg at Google Cultural Institute maximum zoom level, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23598834

Műkincsrablás a Renoir Múzeumban: menekülés közben elhagyták az egyik lopott tárgyat

A betörőket a városi térfigyelő kamerák is rögzítették. Bryan Masson polgármester szerint a két férfi négy műalkotással menekült el a múzeumból, futás közben azonban az egyik festményt elejtették és hátrahagyták. A múzeum riasztója 5 óra 48 perckor szólalt meg, a helyi rendőrség pedig öt perccel később már a helyszínen volt. A tetteseknek ennek ellenére sikerült elmenekülniük.

🔵 #Francia Rubate quattro opere di #Renoir nella notte dal museo di #CagnesSurMer in Costa Azzurra. Uno dei quadri è stato abbandonato durante la fuga dei ladri. Circa 9 milioni di euro il valore complessivo, fa sapere il sindaco Bryan Masson. Nel video il museo a giugno scorso pic.twitter.com/UCPT6ifBCy — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 8, 2026

A műkincsrablás helyszínéül szolgáló múzeumot 1960-ban nyitották meg Renoir egykori otthonában, ahol a festő 1919-ben bekövetkezett haláláig élt. A gyűjteményben Renoir személyes tárgyai, bútorai, valamint portréi, tájképei és aktjai is megtalálhatók – írja a The Guardian.

Tavaly a Louvre-ban történt nagy értékű rablás

2025 októberében fegyveres rablók törtek be a párizsi Louvre Múzeumba, ahonnan egyedülálló értékű ékszereket vittek el. A kár meghaladta a 88 millió eurót. A nyomozás során a négyfős banda tagjait egymás után elfogták, az utolsó feltételezett elkövetőt 2025 novemberében tartóztatták le. Ezzel a Louvre-rablás valamennyi feltételezett résztvevője rendőrkézre került.

Kiállításon soha nem látott, rejtélyes Renoir-festmény bukkant fel

Egy ritkán látott festmény kavart nagy érdeklődést egy párizsi árverésen, ahol váratlanul magas áron kelt el. Renoir kevéssé ismert, fiát ábrázoló műve több mint egy évszázadon át rejtve maradt a nagyközönség elől.