Káosz jöhet a repülőtereken: egyre durvább időjárás keserítheti meg az utasok életét

Már egyetlen heves vihar is hatalmas fennakadásokat okozhat a repülőtereken. Június végén például a London környéki Heathrow és Gatwick repülőterek forgalmát is komolyan megzavarták a zivatarok: mintegy 900 járat késett, egyes gépek pedig akár 11 órát is várakoztak. Több járatot töröltek is.
A brit BBC szerint az ilyen esetek a jövőben gyakoribbá válhatnak, ahogy a klímaváltozás következtében egyre szélsőségesebbé válhatnak az időjárási körülmények.
A viharok az egész légi közlekedést felboríthatják
A heves zivatarok miatt a légiforgalmi irányítóknak korlátozniuk és átirányítaniuk kell a repülőgépeket. Ha egy repülőtérre a nagy szél miatt nem lehet leszállni, a gépeket más repülőterekre kell irányítani. Ez azonban könnyen újabb problémát okozhat, hiszen a fogadó repülőtér kapacitása is véges.
Tim Atkinson légitársasági kockázati tanácsadó és korábbi pilóta szerint különösen Nagy-Britannia és Észak-Európa lehet kiszolgáltatott, mivel rendkívül zsúfolt a légtér.
Szerinte akár az is előfordulhat, hogy egy komolyabb vihar egyszerre bénítja meg London több repülőterének működését. Ebben az esetben a Heathrow, a Gatwick, a Luton és a Stansted repülőterekre tartó gépek egyszerre kereshetnének alternatív leszállóhelyet.
Ez rendkívüli fennakadásokhoz vezethet, és szélsőséges esetben még az is előfordulhat, hogy egy repülőgépnek elfogy az üzemanyaga a levegőben.
Nem minden szakértő tart azonban ettől a forgatókönyvtől. Andrew Charlton, az Aviation Advocacy vezetője szerint a legrosszabb lehetőségeket ugyan mindig figyelembe kell venni, de a légiközlekedési iparág képes megfelelően reagálni a rendkívüli helyzetekre.
A zivatarok azért is jelentenek komoly veszélyt, mert a nagy magasságban kialakuló turbulencia a repülőgépek számára is problémát okozhat. A jégeső megrongálhatja a szélvédőt vagy akár a hajtóműveket is, miközben az erős turbulencia sérüléseket okozhat a bekötetlen utasoknak.
Az áradások és a turbulencia is egyre nagyobb gondot jelenthetnek
A klímaváltozás más módon is megnehezítheti a repülést. A melegebb légkör több nedvességet képes megtartani, ami kedvezhet a heves csapadék kialakulásának. A brit meteorológiai szolgálat szerint nem feltétlenül lesz több zivatar, de amelyek kialakulnak, azoknak súlyosabb következményei lehetnek.
Az áradások már most is komoly problémát jelentenek. 2024 áprilisában a heves esőzések miatt például a dubaji nemzetközi repülőtér kifutópályáit is le kellett zárni. A fennakadások két napig tartottak, és több mint 1200 járatot töröltek.
A repülés számára egy másik komoly veszélyt a tiszta időben kialakuló turbulencia jelenti. Ez azért különösen veszélyes, mert felhők nélkül is kialakulhat, így a pilóták számára sokkal nehezebb előre észlelni.
Paul Williams, a Readingi Egyetem légkörtudományi professzora szerint az észak-atlanti légi útvonalakon 1979 óta 55 százalékkal nőtt az ilyen turbulenciával kapcsolatos előfordulások száma. A szakértő szerint a jövőben a súlyos turbulenciák mennyisége tovább növekedhet.
A tengerszint emelkedése szintén veszélyezteti a repülőtereket. A világ számos nagy légikikötője alacsonyan fekvő, tengerparti területen épült. Egy kutatás szerint már jelenleg is 269 repülőtér van kitéve az emelkedő tengerszint miatti áradások kockázatának.
A repülőtereknek ezért egyre többet kell költeniük az infrastruktúra védelmére. Ez végső soron az üzemeltetők költségeit, így közvetve a repülőjegyek árát is növelheti.
A légiközlekedési iparág számára tehát egyszerre jelent kihívást a kibocsátások csökkentése és az, hogy a következő évtizedekben várhatóan tovább nő a repülések száma. A szélsőséges időjárás pedig az utasok számára egyre inkább a repüléssel járó kellemetlenségek állandó részévé válhat.