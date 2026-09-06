Káosz jöhet a repülőtereken: egyre durvább időjárás keserítheti meg az utasok életét

Már egyetlen heves vihar is hatalmas fennakadásokat okozhat a repülőtereken. Június végén például a London környéki Heathrow és Gatwick repülőterek forgalmát is komolyan megzavarták a zivatarok: mintegy 900 járat késett, egyes gépek pedig akár 11 órát is várakoztak. Több járatot töröltek is.

Repülés: egyre nagyobb veszélyt jelenthet a szélsőséges időjárás

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A brit BBC szerint az ilyen esetek a jövőben gyakoribbá válhatnak, ahogy a klímaváltozás következtében egyre szélsőségesebbé válhatnak az időjárási körülmények.

A viharok az egész légi közlekedést felboríthatják

A heves zivatarok miatt a légiforgalmi irányítóknak korlátozniuk és átirányítaniuk kell a repülőgépeket. Ha egy repülőtérre a nagy szél miatt nem lehet leszállni, a gépeket más repülőterekre kell irányítani. Ez azonban könnyen újabb problémát okozhat, hiszen a fogadó repülőtér kapacitása is véges.

Tim Atkinson légitársasági kockázati tanácsadó és korábbi pilóta szerint különösen Nagy-Britannia és Észak-Európa lehet kiszolgáltatott, mivel rendkívül zsúfolt a légtér.

Szerinte akár az is előfordulhat, hogy egy komolyabb vihar egyszerre bénítja meg London több repülőterének működését. Ebben az esetben a Heathrow, a Gatwick, a Luton és a Stansted repülőterekre tartó gépek egyszerre kereshetnének alternatív leszállóhelyet.

Ez rendkívüli fennakadásokhoz vezethet, és szélsőséges esetben még az is előfordulhat, hogy egy repülőgépnek elfogy az üzemanyaga a levegőben.

Nem minden szakértő tart azonban ettől a forgatókönyvtől. Andrew Charlton, az Aviation Advocacy vezetője szerint a legrosszabb lehetőségeket ugyan mindig figyelembe kell venni, de a légiközlekedési iparág képes megfelelően reagálni a rendkívüli helyzetekre.

A zivatarok azért is jelentenek komoly veszélyt, mert a nagy magasságban kialakuló turbulencia a repülőgépek számára is problémát okozhat. A jégeső megrongálhatja a szélvédőt vagy akár a hajtóműveket is, miközben az erős turbulencia sérüléseket okozhat a bekötetlen utasoknak.

Az áradások és a turbulencia is egyre nagyobb gondot jelenthetnek

A klímaváltozás más módon is megnehezítheti a repülést. A melegebb légkör több nedvességet képes megtartani, ami kedvezhet a heves csapadék kialakulásának. A brit meteorológiai szolgálat szerint nem feltétlenül lesz több zivatar, de amelyek kialakulnak, azoknak súlyosabb következményei lehetnek.