Járat a pokolból: leszakadt a mennyezet egy repülőgépen a felszállást követően – videó

Rémisztő pillanatokat kellett átélnie azoknak az utasoknak, akik az iráni Sepehran Airlines azon keddi, szeptember 15-ei járatán utaztak, melynek mennyezete nem sokkal felszállást követően leszakadt. A gép a Meshedi nemzetközi repülőtérről a Kermánsáh Nemzetközi Repülőtérre tartott, azonban a kialakult vészhelyzet miatt vissza kellett fordulnia.

Leszakadt a repülőgép mennyezetének egy része.

Fotó: x/Breaking Aviation News & Videos @aviationbrk

A beszámolók szerint ráadásul nem ez volt az egyetlen ijesztő eset a járaton, miután az utasok állítják, a repülőgép egyik gumiabroncsa röviddel a felszállás után kidurranhatott. Ezt azonban sem a hatóságok, sem a légitársaság nem erősítette meg.

Leszakadt a mennyezet a repülőgépen

A történtekről videó is készült, felvételen pedig jól látható, ahogy az utasok rémülten sikoltoznak, miközben a repülőgép hevesen rázkódik.

Néhány másodperccel később a mennyezet egy része leszakad, ezért több utas megpróbál fedezékbe húzódni.

Mások ezután megpróbálják a helyén tartani a mennyezet leszakadt darabjait, miközben egyre hangosabbá válik a kiabálás.

A repülési adatok szerint a Boeing 737-300-as helyi idő szerint 17:30-kor szállt fel, majd körülbelül kilenc perccel később, 17:39-kor visszatért Meshedbe és leszállt a történtek miatt. A The Indian Express szerint az utasok biztonságosan elhagyták a repülőgépet, majd egy másik járattal folytathatták útjukat a kelet-iráni Meshedből az ország nyugati részén található Kermánsáhba.

A történtekben senki sem sérült meg, és halálos áldozatokról sem érkezett jelentés. A hírek szerint az iráni polgári légiközlekedési hatóságok vizsgálatot indítottak az eset körülményeinek feltárására, írja a Mirror.