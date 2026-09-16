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repülőgép

Járat a pokolból: leszakadt a mennyezet egy repülőgépen a felszállást követően – videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Rémálomba illő pillanatokat éltek át egy iráni repülőgép utasai, amikor a gép felszállás után hevesen rázkódni kezdett, majd a mennyezet egy része leszakadt. Az utasok sikoltozva próbáltak fedezékbe húzódni, miközben a Boeing 737-es végül kényszerből visszafordult a felszállási repülőtérre.
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repülőgépKényszerleszállásrepülő

Rémisztő pillanatokat kellett átélnie azoknak az utasoknak, akik az iráni Sepehran Airlines azon keddi, szeptember 15-ei járatán utaztak, melynek mennyezete nem sokkal felszállást követően leszakadt. A gép a Meshedi nemzetközi repülőtérről a Kermánsáh Nemzetközi Repülőtérre tartott, azonban a kialakult vészhelyzet miatt vissza kellett fordulnia.

Leszakadt a repülőgép mennyezetének egy része.
Leszakadt a repülőgép mennyezetének egy része. 
Fotó: x/Breaking Aviation News & Videos @aviationbrk

A beszámolók szerint ráadásul nem ez volt az egyetlen ijesztő eset a járaton, miután az utasok állítják, a repülőgép egyik gumiabroncsa röviddel a felszállás után kidurranhatott. Ezt azonban sem a hatóságok, sem a légitársaság nem erősítette meg.

Leszakadt a mennyezet a repülőgépen

A történtekről videó is készült,  felvételen pedig jól látható, ahogy az utasok rémülten sikoltoznak, miközben a repülőgép hevesen rázkódik. 

Néhány másodperccel később a mennyezet egy része leszakad, ezért több utas megpróbál fedezékbe húzódni.

 Mások ezután megpróbálják a helyén tartani a mennyezet leszakadt darabjait, miközben egyre hangosabbá válik a kiabálás.

A repülési adatok szerint a Boeing 737-300-as helyi idő szerint 17:30-kor szállt fel, majd körülbelül kilenc perccel később, 17:39-kor visszatért Meshedbe és leszállt a történtek miatt.  A The Indian Express szerint az utasok biztonságosan elhagyták a repülőgépet, majd egy másik járattal folytathatták útjukat a kelet-iráni Meshedből az ország nyugati részén található Kermánsáhba.

A történtekben senki sem sérült meg, és halálos áldozatokról sem érkezett jelentés. A hírek szerint az iráni polgári légiközlekedési hatóságok vizsgálatot indítottak az eset körülményeinek feltárására, írja a Mirror.

 

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