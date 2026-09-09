Előkerült a Miamiban lezuhant repülőgép hangrögzítője – fontos részletek derültek ki

Mint arról korábban beszámoltunk a repülőgép-baleset vasárnap történt a Miami Nemzetközi Repülőtéren, amikor az Amazon Air Puerto Ricóból érkező 7598-as teherszállító járata leszállás közben túlfutott a kifutópályán, majd egy kisbusznak ütközött. A járműben heten utaztak, közülük öten életüket vesztették.

A repülőgép-baleset után az NTSB a feketedobozok adatai alapján vizsgálja, mi történt a leszállás utolsó másodperceiben

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Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) keddi tájékoztatása szerint a vizsgálók megtalálták a pilótafülke hangrögzítőjét, amely kétórányi, jó minőségű hangfelvételt tartalmaz. A repülési adatrögzítőt is sikerült kinyerni, azon 55 órányi adat található.

Az adatok első elemzése alapján a repülőgép leszálláshoz közeledett, néhány másodperccel az adatrögzítés vége előtt azonban megnövelték a hajtóművek teljesítményét. Az NTSB szerint ez egy átstartolási kísérletnek megfelelő teljesítménynövelés volt. Néhány másodperccel később ismét működésbe hozták a fékeket, amelyeket az adatrögzítés végéig használtak. A vizsgálók ugyanakkor egyelőre nem találtak arra utaló adatot, hogy a légféket vagy a hajtóművek sugárfordítóját működtették volna.

Meghallgatják a repülőgép pilótáit

Jennifer Homendy, az NTSB elnöke közölte, hogy a hatóság a repülőgép két pilótájának meghallgatását is tervezi. A pilótafülke hangrögzítőjének tartalmáról szerdán, a meghallgatásokat követően adhatnak további tájékoztatást – írja az ABC NEWS.

A két pilóta a balesetet túlélte. Sérüléseik miatt kórházba szállították őket, de azóta mindkettőjüket hazaengedték.

A teherszállító repülőgép mintegy 32 ezer font, vagyis körülbelül 14,5 tonna rakományt szállított, amelynek nagy részét kontaktlencsék tették ki.

Öten haltak meg a Miamiban történt repülőgép-balesetben

A kifutópályáról lesodródó repülőgép egy Ford Econoline kisbusznak ütközött, amely egy repülőgépek takarításával foglalkozó vállalat tulajdonában volt. A járműben hét ember tartózkodott.

A Miami-Dade megyei seriffhivatal az öt halálos áldozatot az 55 éves Rolando Aleman Leon, az 53 éves Yoel Rodriguez Narajo, a 75 éves Julio C. Pineda, az 53 éves Carlos Acosta Fajardo és a 47 éves Javierkys Reyes Quevedo személyében azonosította.