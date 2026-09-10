Repülőgép-baleset Miamiban: újabb részletek derültek ki, az egyik pilóta tudta, túl gyorsak a leszálláshoz

Az egyik pilóta arra figyelmeztetett, hogy az Amazon Air teherszállító repülőgépe túl gyorsan halad, mielőtt túlfutott volna. Mint ugyanis arról mi is beszámoltunk, a hét elején a 21 Air üzemeltette Boeing 767-300-as teherszállító leszállás közben eddig ismeretlen okból túlhaladt és autók közé csapódott. Az ütközés ereje azonnal tüzet okozott, a balesetben öten életüket vesztették, többen súlyos sérüléseket szenvedtek. Az eset miatt azonnal nyomozás indult és a szeptember 9-én hozott nyilvánosságra részleteket szerint az egyik pilóta közel két percen keresztül figyelmeztetett arra, hogy a repülőgép túl gyorsan közelít a floridai repülőtérhez.

Hangfelvétel került elő a repülőgép-baleset előtti pillanatokból. Fotó: AFP / Getty

A Puerto Ricó-i San Juanból Miamiba érkező Boeing 767-300-as teherszállító a nap harmadik útját teljesítette: Cincinnatiből Miamiba, majd Miamiból San Juanba repült, mielőtt visszatért volna Miamiba.

Így történt a repülőgép-baleset

A repülőgép vasárnap délután leszállás közben túlfutott a 30-as kifutópályán, navigációs berendezéseknek ütközött, majd egy fehér Ford Econoline furgonba csapódott, amelyben hét ember utazott. Ezt követően áttörte a repülőtér kerítését, és egy közeli úton haladó Toyota Corolla Crossnak is nekiment. A gép ezután egy füves területre sodródott, majd egy újabb kerítésnek ütközött. Összesen mintegy 400 métert tett meg a burkolt felületen túl.

Az NTSB vizsgálata szerint a repülőgép orrfutója és jobb főfutója mintegy 292 km/órás föld feletti sebességnél ért talajt. A pilóták néhány másodperccel később kezdték meg a fékezést, majd hirtelen felengedték a féket, és növelték a hajtóművek teljesítményét, ami arra utalt, hogy megpróbálhatták megszakítani a leszállást és újra felszállni. Körülbelül négy másodperccel később ismét csökkentették a teljesítményt és újra fékezni kezdtek.

Az NTSB szerint a gép sebessége a hangfelvétel végén körülbelül 120 km/óra volt. A rögzített adatok alapján nem volt jele annak, hogy a pilóták használták volna a fékszárnyakat vagy a sugárfékeket. A hatóság hangsúlyozta, hogy a vizsgálat eredményei előzetesek, és később változhatnak.

A pilótafülke hangrögzítője több mint kétórányi jó minőségű hanganyagot tartalmazott négy csatornán, míg a repülési adatrögzítő mintegy 54 órányi adatot őrzött, több mint 400 paraméterről. A teljes leiratot egyelőre nem hozták nyilvánosságra, írja a People.