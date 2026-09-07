Kamerák rögzítették a tragédiát Miamiban – így csapódott be a repülőgép – videó

Mint arról korábban beszámoltunk, autók közé csapódott egy Amazon számára szállító Boeing 767-es teherszállító repülő a Miami Nemzetközi Repülőtéren. A 21 Air által üzemeltetett gép leszállás közben eddig ismeretlen okból túlfutott a kifutópályán, majd annak végén több járműnek is nekiütközött. A hatalmas erejű becsapódás után a repülőgép lángba borult, a helyszínt pedig pillanatok alatt sűrű fekete füst lepte el.

A hatóságok vizsgálják a baleset helyszínét a Miami Nemzetközi Repülőtéren, ahol a Prime Air gépe több autónak is nekicsapódott.

Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

A tragédiában a legfrissebb információk szerint

öten meghaltak, további öt ember megsérült, közülük ketten kritikus állapotban vannak.

A most nyilvánosságra került felvételeken jól látható a baleset utáni pusztítás.

Lángokban állt a repülőgép, több száz tűzoltó vonult ki

A Miami-Dade-i tűzoltóság szerint a kiérkező egységek egy lángokban álló repülőgépet találtak, amelyből sűrű füst gomolygott. Több mint 200 tűzoltó dolgozott a helyszínen, és sikerült megfékezniük a tüzet, a gépből azonban ezt követően is üzemanyag szivárgott.

Of all things to hit a Cybercab… it had to be a freaking Amazon cargo plane 😂 pic.twitter.com/m2UgrDgeQh — X Freeze (@XFreeze) September 7, 2026

A környéken élők is beszámoltak a történtekről. Egy helyi nő hatalmas fekete füstfelhőről számolt be, és azt mondta, olyan szokatlan, maró szagot érzett, amilyet korábban még soha.Egy növendékpilóta, aki a baleset után érkezett a helyszínre, szirénákról és a levegőben köröző helikopterekről számolt be. A repülőgép által eltalált autókat teljesen összeroncsolódva látta – olvasható a BBC oldalán.

Do we believe that EMAS would have prevented the Amazon airplane crash into vehicles? pic.twitter.com/aARpfVyfmR — Preethi (@Prelks) September 7, 2026

Egyelőre rejtély, miért nem tudott megállni a gép

A 32 éves Boeing 767-est a 21 Air légitársaság üzemeltette, és az Amazon számára végzett szállítmányozási feladatokat. A járat a Puerto Rico-i San Juan városából érkezett a Miami Nemzetközi Repülőtér 30-as futópályájára, amely körülbelül 2,7 km hosszú. Az egyelőre nem világos, miért nem tudott megállni a gép. Az ügyben az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NTSB) és a légiközlekedési hivatal (FAA) vizsgálatot indított.

Five people have died and five are injured after an Amazon cargo plane overshot a runway at Miami International Airport on Sunday local time, striking multiple vehicles.



Local authorities said that in addition to five fatalities, three people were transported to trauma centers… pic.twitter.com/3Rog23zM33 — The Australian (@australian) September 7, 2026

A hírek szerint a pilóták a landolás előtt nem jelentettek vészhelyzetet – írja a CNN.

Az Amazon közölte, hogy szorosan együttműködik a hatóságokkal a történtek feltárásában, és részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. A baleset körülményeit az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság, az NTSB és a légiközlekedési hatóság, az FAA is vizsgálja.