Kamerák rögzítették a tragédiát Miamiban – így csapódott be a repülőgép – videó

Mint arról korábban beszámoltunk, autók közé csapódott egy Amazon számára szállító Boeing 767-es teherszállító repülő a Miami Nemzetközi Repülőtéren. A 21 Air által üzemeltetett gép leszállás közben eddig ismeretlen okból túlfutott a kifutópályán, majd annak végén több járműnek is nekiütközött. A hatalmas erejű becsapódás után a repülőgép lángba borult, a helyszínt pedig pillanatok alatt sűrű fekete füst lepte el.
A tragédiában a legfrissebb információk szerint
öten meghaltak, további öt ember megsérült, közülük ketten kritikus állapotban vannak.
A most nyilvánosságra került felvételeken jól látható a baleset utáni pusztítás.
Lángokban állt a repülőgép, több száz tűzoltó vonult ki
A Miami-Dade-i tűzoltóság szerint a kiérkező egységek egy lángokban álló repülőgépet találtak, amelyből sűrű füst gomolygott. Több mint 200 tűzoltó dolgozott a helyszínen, és sikerült megfékezniük a tüzet, a gépből azonban ezt követően is üzemanyag szivárgott.
A környéken élők is beszámoltak a történtekről. Egy helyi nő hatalmas fekete füstfelhőről számolt be, és azt mondta, olyan szokatlan, maró szagot érzett, amilyet korábban még soha.Egy növendékpilóta, aki a baleset után érkezett a helyszínre, szirénákról és a levegőben köröző helikopterekről számolt be. A repülőgép által eltalált autókat teljesen összeroncsolódva látta – olvasható a BBC oldalán.
Egyelőre rejtély, miért nem tudott megállni a gép
A 32 éves Boeing 767-est a 21 Air légitársaság üzemeltette, és az Amazon számára végzett szállítmányozási feladatokat. A járat a Puerto Rico-i San Juan városából érkezett a Miami Nemzetközi Repülőtér 30-as futópályájára, amely körülbelül 2,7 km hosszú. Az egyelőre nem világos, miért nem tudott megállni a gép. Az ügyben az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NTSB) és a légiközlekedési hivatal (FAA) vizsgálatot indított.
A hírek szerint a pilóták a landolás előtt nem jelentettek vészhelyzetet – írja a CNN.
Az Amazon közölte, hogy szorosan együttműködik a hatóságokkal a történtek feltárásában, és részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. A baleset körülményeit az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság, az NTSB és a légiközlekedési hatóság, az FAA is vizsgálja.