Hajtóműhiba miatt lezuhant egy vadászgép, kapitulált a pilóta

Az MK–58 Hawker Hunter repülőgép kedden, helyi idő szerint 18.50 körül zuhant az óceánba, mintegy tíz kilométerre északnyugatra Morro Baytől. A pilóta volt az egyetlen ember a fedélzeten.

„Mayday, elvesztettem a hajtómű tolóerejét” – az óceánba zuhant egy repülőgép. Fotó: CHRISTOF STACHE / AFP

Hajtóműhiba miatt zuhant a Csendes-óceánba egy repülőgép

A légiforgalmi irányítással folytatott rádióbeszélgetésben a férfi háromszor adott le Mayday-vészjelzést, majd közölte, hogy elvesztette a hajtómű tolóerejét. A gépből még a becsapódás előtt katapultált.

A haditengerészet kutató-mentő egysége kiemelte a pilótát a vízből, majd egy fresnói kórházba szállította. Az üzemeltető szerint jó állapotban van, jó a közérzete, és nem szenvedett súlyos sérüléseket.

A repülőgépet az Airborne Tactical Advantage Company, vagyis az ATAC nevű magánvállalat üzemeltette. A cég szerződés alapján ellenséges repülőgépeket imitáló kiképzési feladatokat végez az amerikai haditengerészet, a tengerészgyalogság és a légierő számára. A balesetet szenvedett gép egy négygépes kötelék tagjaként vett részt egy haditengerészeti gyakorlaton.

A haditengerészet a vizsgálat idejére földre parancsolta az ATAC mind a 22 Hawker Hunterét. A döntést az üzemeltető szokásos biztonsági intézkedésnek nevezte.

A lezuhant repülőgép az amerikai nyilvántartás szerint 53 éves volt. A baleset körülményeit a Szövetségi Légügyi Hivatal és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület vizsgálja. A NOAA tájékoztatása szerint a gép közel ezer gallon repülőgép-üzemanyagot szállíthatott.