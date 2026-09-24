Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
repülőgép

Hajtóműhiba miatt lezuhant egy vadászgép, katapultált a pilóta

20 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Csendes-óceánba zuhant egy Hawker Hunter katonai kiképzőgép Kalifornia középső partvidékén, miután pilótája hajtóműhibát jelentett. A férfi még időben katapultált, az amerikai haditengerészet pedig kimentette a nyílt vízről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülőgéphaditengerészetmk – 58 hawker hunter

Az MK–58 Hawker Hunter repülőgép kedden, helyi idő szerint 18.50 körül zuhant az óceánba, mintegy tíz kilométerre északnyugatra Morro Baytől. A pilóta volt az egyetlen ember a fedélzeten.

repülőgép
„Mayday, elvesztettem a hajtómű tolóerejét” – az óceánba zuhant egy repülőgép. Fotó: CHRISTOF STACHE / AFP

Hajtóműhiba miatt zuhant a Csendes-óceánba egy repülőgép

A légiforgalmi irányítással folytatott rádióbeszélgetésben a férfi háromszor adott le Mayday-vészjelzést, majd közölte, hogy elvesztette a hajtómű tolóerejét. A gépből még a becsapódás előtt katapultált.

A haditengerészet kutató-mentő egysége kiemelte a pilótát a vízből, majd egy fresnói kórházba szállította. Az üzemeltető szerint jó állapotban van, jó a közérzete, és nem szenvedett súlyos sérüléseket.

A repülőgépet az Airborne Tactical Advantage Company, vagyis az ATAC nevű magánvállalat üzemeltette. A cég szerződés alapján ellenséges repülőgépeket imitáló kiképzési feladatokat végez az amerikai haditengerészet, a tengerészgyalogság és a légierő számára. A balesetet szenvedett gép egy négygépes kötelék tagjaként vett részt egy haditengerészeti gyakorlaton.

A haditengerészet a vizsgálat idejére földre parancsolta az ATAC mind a 22 Hawker Hunterét. A döntést az üzemeltető szokásos biztonsági intézkedésnek nevezte.

A lezuhant repülőgép az amerikai nyilvántartás szerint 53 éves volt. A baleset körülményeit a Szövetségi Légügyi Hivatal és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület vizsgálja. A NOAA tájékoztatása szerint a gép közel ezer gallon repülőgép-üzemanyagot szállíthatott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!