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katonai repülőgép

Drámai videó: így csapódott a földbe a légierő gépe

6 perce
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Lezuhant a brit légierő egyik Hawk T2-es kiképzőgépe a walesi Anglesey szigetén. A repülőn tartózkodó két katona még a becsapódás előtt katapultált, feltehetően csak könnyebben sérültek meg.
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katonai repülőgéphawk t2vizsgálat

A mintegy 16 millió font értékű katonai repülőgép az RAF Valley légibázisról szállt fel, majd röviddel később Pencarnisiog közelében lezuhant. A helyszínre mentőhelikoptert, tűzoltókat és parti őrségi egységeket riasztottak.

repülőgép
Lezuhant egy Hawk T2-es repülőgép. Fotó: ARTEM ALEXANDROVICH / StockTrek Images via AFP

Sűrű fekete füst jelezte a brit katonai repülőgép becsapódását

A szemtanúk két hangos robbanásról, valamint a becsapódás helyszínéről felszálló lángokról és sűrű fekete füstről számoltak be. Egyikük szerint már közvetlenül a felszállás után narancssárga láng csapott ki a repülőgépből.

Az interneten terjedő felvételen az látható, hogy a gép kétszer hirtelen megbillen, majd kinyílik a kabintető, és a két katona katapultál. Mindkét ejtőernyő rendben kinyílt, miközben a füstölgő repülőgép orral lefelé zuhant, majd a földbe csapódva felrobbant.

A két katonát a helyszínen ellátták. A rendőrség közlése szerint sérüléseik vélhetően könnyűek, más sérültről vagy további anyagi kárról egyelőre nem érkezett jelentés.

A brit védelmi minisztérium megerősítette, hogy vizsgálat indult a baleset körülményeinek feltárására. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a lezuhanás környékét.

A Hawk T2 kétüléses, nagy teljesítményű kiképzőgép, amelyet a brit légierő vadászpilótáinak felkészítésére használnak. A típust korábban hajtóműproblémák miatt ideiglenesen ki kellett vonni a szolgálatból.

 

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