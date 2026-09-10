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repülőgép

Pánik a fedélzeten: több ezer métert zuhant egy repülőgép

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Hatalmas riadalom tört ki az Egyesült Államokban egy repülőgép fedélzetén, amikor váratlanul kiestek az oxigénmaszkok, az utasok pedig nem tudták, mi történik. A Delta Air Lines Los Angelesből Salt Lake Citybe tartó 2311-es járata egy nyomásprobléma miatt tíz perc alatt több mint nyolcezer métert süllyedt, majd Las Vegas felé tért ki.
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repülőgépdelta air linespánikutas

Pánik tört ki egy repülőgép fedélzetén, miután váratlan nyomásprobléma alakult ki, és az oxigénmaszkok leestek az utastérben. A Delta Air Lines Los Angelesből Salt Lake Citybe tartó járata mintegy 8200 métert süllyedt körülbelül tíz perc alatt – írta a New York Post.

Váratlan nyomásprobléma miatt több ezer métert süllyedt egy repülőgép. Oxigénmaszkok estek le, az utasok között pánik tört ki.
Váratlan nyomásprobléma miatt több ezer métert süllyedt egy repülőgép. Oxigénmaszkok estek le, az utasok között pánik tört ki. (illusztráció) Fotó: Jeffry Surianto

Pánik tört ki a repülőgépen, leestek az oxigénmaszkok

A szeptember 6-i járaton 174 utas és hatfős személyzet tartózkodott. A pilóták a probléma észlelése után gyorsan alacsonyabb magasságba vitték a repülőgépet, majd Las Vegas felé vették az irányt. A légiforgalmi irányítással folytatott rádióbeszélgetésben az egyik pilóta közölte, hogy gyors süllyedést hajtanak végre, és mintegy 2700 méteres magasságig akarnak ereszkedni. Az irányító arra is rákérdezett, hogy működésbe léptek-e az oxigénmaszkok, amit a pilóta megerősített.

Egy utas később arról írt, hogy nem maga a süllyedés volt számára a legijesztőbb, hanem az, hogy senki nem tudta pontosan, mi történik. A légiutas-kísérők oxigénmaszkban próbáltak tájékoztatást adni, de alig lehetett hallani őket.

Az utas elmondása szerint azon is gondolkodott, hogy felcsatlakozik a fedélzeti wifire, mert attól tartott, búcsúzó „szeretlek” üzeneteket kell küldenie. A repülőgép végül biztonságosan leszállt a Las Vegas-i Harry Reid nemzetközi repülőtéren. Az utasok rendben elhagyták a gépet, a Delta pedig egy másik repülőgépet biztosított számukra az út folytatásához.

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