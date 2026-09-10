Pánik a fedélzeten: több ezer métert zuhant egy repülőgép

Pánik tört ki egy repülőgép fedélzetén, miután váratlan nyomásprobléma alakult ki, és az oxigénmaszkok leestek az utastérben. A Delta Air Lines Los Angelesből Salt Lake Citybe tartó járata mintegy 8200 métert süllyedt körülbelül tíz perc alatt – írta a New York Post.

Váratlan nyomásprobléma miatt több ezer métert süllyedt egy repülőgép. Oxigénmaszkok estek le, az utasok között pánik tört ki. (illusztráció) Fotó: Jeffry Surianto

Pánik tört ki a repülőgépen, leestek az oxigénmaszkok

A szeptember 6-i járaton 174 utas és hatfős személyzet tartózkodott. A pilóták a probléma észlelése után gyorsan alacsonyabb magasságba vitték a repülőgépet, majd Las Vegas felé vették az irányt. A légiforgalmi irányítással folytatott rádióbeszélgetésben az egyik pilóta közölte, hogy gyors süllyedést hajtanak végre, és mintegy 2700 méteres magasságig akarnak ereszkedni. Az irányító arra is rákérdezett, hogy működésbe léptek-e az oxigénmaszkok, amit a pilóta megerősített.

Egy utas később arról írt, hogy nem maga a süllyedés volt számára a legijesztőbb, hanem az, hogy senki nem tudta pontosan, mi történik. A légiutas-kísérők oxigénmaszkban próbáltak tájékoztatást adni, de alig lehetett hallani őket.

Az utas elmondása szerint azon is gondolkodott, hogy felcsatlakozik a fedélzeti wifire, mert attól tartott, búcsúzó „szeretlek” üzeneteket kell küldenie. A repülőgép végül biztonságosan leszállt a Las Vegas-i Harry Reid nemzetközi repülőtéren. Az utasok rendben elhagyták a gépet, a Delta pedig egy másik repülőgépet biztosított számukra az út folytatásához.