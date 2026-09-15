Meztelenre vetkőzött női utas miatt tört ki a botrány egy reptéren

Pénteken késő este jelentek meg a rendvédelmi szervek az American Airlines egyik járatánál a Miami Nemzetközi Repülőtéren, miután bejelentést kaptak arról, hogy az egyik női utas levetkőzött és illetlenül viselkedett a repülőgépen az út során. Az American Airlines 1779-es járata a Baltimore-Washington nemzetközi repülőtérről (BWI) indult el 2026. szeptember 11-én, péntek este 9 óra után, és nagyjából este 11:23-kor landolt Miamiban.

Levetkőzött a repülőgépen az egyik női utas / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Levetkőzött a repülőgépen az egyik női utas

Mialatt a gép Floridába tartott, a légiutas-kísérők értesítették a pilótafülke személyzetét egy, a 9. sorban ülő utast érintő rendzavarról.

A vezető légiutas-kísérő későbbi beszámolója szerint a 9D ülésen ülő női utas teljesen levetkőzött, és illetlen viselkedést tanúsított a közelben tartózkodó többi utas szeme láttára.

Az incidenst ezután jelentették az American Airlines Integrált Műveleti Központjának, és a rendvédelmi szervek segítségét kérték.

A járat ezt követően átirányítás nélkül folytatta az útját Miamiba, majd a landolást követően a beszállókapunál már a rendvédelmi őrök várakoztak, akik őrizetbe vették az utast. Azt egyelőre nem tudni, a légiutas-kísérők milyen konkrét intézkedéseket tettek a repülés során a sajátos zavar kezelése érdekében - írja a Fox News.