"Itt a vég" - híres utolsó mondatok légikatasztrófák előtt, amelyekre ma már csak feketedobozok emlékeznek

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás - amikor a világ döbbenten nézte végig a World Trade Center ikertornyaiba csapódó repülőgépeket - örökre megváltoztatta a légi közlekedést. A megrázó képeken túl a katasztrófa a közelmúlt történetének legfájdalmasabb hangfelvételeit is hátrahagyta. Azonban nem ez volt az egyedüli légikatasztrófa, aminek emlékét örökre őrzik a feketedobozok.

Feketedobozok őrzik szeptember 11-ei terrortámadás repülőgépeinek utolsó pillanatait. Fotó: SETH MCALLISTER / AFP

A negyedik repülőgép feketedobozának felvétele

Talán a világ egyik leghátborzongatóbb hangfelvétele a szeptember 11-én negyedik eltérített repülőgépről, a United Airlines 93-as járatáról származik. A feltételezések szerint az utasok megpróbáltak szembeszállni az eltérítőkkel, akik valószínűleg azt tervezték, hogy a gépet Washington D.C.-ben a Fehér Házba vezetik.

Miután felismerték, hogy a hősies utasok lázadása miatt aligha tudják végrehajtani tervüket, az eltérítők úgy döntöttek, hogy szándékosan a földbe irányítják a repülőgépet. A terroristák utolsó szavai között ezek hangzottak el: "Le! Nyomd, nyomd, nyomd, nyomd, nyomd!"

Elkeseredett küzdelem az irányításért

1985-ben a Japan Airlines 123-as járata a tokiói Haneda repülőtérről indult 524 utassal a fedélzetén. A Boeing 747 hidraulikus vezérlésének meghibásodása miatt a repülőgép irányíthatatlanná vált. A szinte lehetetlen körülmények ellenére a személyzet hősiesen 32 percen keresztül a hajtóművek tolóerejével próbálta irányítani a repülőgépet, mielőtt az átesett és a Takamagahara-hegynek csapódott - írja a LadBible.

A katasztrófában összesen 520 ember vesztette életét, ezzel ez lett a legtöbb halálos áldozatot követelő, egyetlen repülőgépet érintő légikatasztrófa. Takahama kapitány utolsó szavai ezek voltak: "Itt a vég!"

Csupán pár kilométerre voltak a parttól

Az Alaska Airlines 261-es járata 2000-ben indult a Lic. Gustavo Diaz Ordaz nemzetközi repülőtérről Seattle felé. A McDonnell Douglas MD-83 függőleges vezérsíkjának emelőcsavaros mechanizmusában nem volt elegendő kenőanyag, ezért a szerkezet eltört, és a repülőgép zuhanórepülésbe kezdett.

A pilóta elképesztően sokféle manőverrel próbálta megmenteni a gépet, azonban mindössze 4 kilométerre voltak Kalifornia partjaitól, amikor a gép megállíthatatlan süllyedésbe kezdett. A fedélzeten mind a 88-an életüket vesztették. Thompson kapitány utolsó szavai ezek voltak: "Ah, hát akkor itt van."