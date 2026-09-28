"Itt a vég" - híres utolsó mondatok légikatasztrófák előtt, amelyekre ma már csak feketedobozok emlékeznek

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás - amikor a világ döbbenten nézte végig a World Trade Center ikertornyaiba csapódó repülőgépeket - örökre megváltoztatta a légi közlekedést. A megrázó képeken túl a katasztrófa a közelmúlt történetének legfájdalmasabb hangfelvételeit is hátrahagyta. Azonban nem ez volt az egyedüli légikatasztrófa, aminek emlékét örökre őrzik a feketedobozok.
A negyedik repülőgép feketedobozának felvétele
Talán a világ egyik leghátborzongatóbb hangfelvétele a szeptember 11-én negyedik eltérített repülőgépről, a United Airlines 93-as járatáról származik. A feltételezések szerint az utasok megpróbáltak szembeszállni az eltérítőkkel, akik valószínűleg azt tervezték, hogy a gépet Washington D.C.-ben a Fehér Házba vezetik.
Miután felismerték, hogy a hősies utasok lázadása miatt aligha tudják végrehajtani tervüket, az eltérítők úgy döntöttek, hogy szándékosan a földbe irányítják a repülőgépet. A terroristák utolsó szavai között ezek hangzottak el: "Le! Nyomd, nyomd, nyomd, nyomd, nyomd!"
Elkeseredett küzdelem az irányításért
1985-ben a Japan Airlines 123-as járata a tokiói Haneda repülőtérről indult 524 utassal a fedélzetén. A Boeing 747 hidraulikus vezérlésének meghibásodása miatt a repülőgép irányíthatatlanná vált. A szinte lehetetlen körülmények ellenére a személyzet hősiesen 32 percen keresztül a hajtóművek tolóerejével próbálta irányítani a repülőgépet, mielőtt az átesett és a Takamagahara-hegynek csapódott - írja a LadBible.
A katasztrófában összesen 520 ember vesztette életét, ezzel ez lett a legtöbb halálos áldozatot követelő, egyetlen repülőgépet érintő légikatasztrófa. Takahama kapitány utolsó szavai ezek voltak: "Itt a vég!"
Csupán pár kilométerre voltak a parttól
Az Alaska Airlines 261-es járata 2000-ben indult a Lic. Gustavo Diaz Ordaz nemzetközi repülőtérről Seattle felé. A McDonnell Douglas MD-83 függőleges vezérsíkjának emelőcsavaros mechanizmusában nem volt elegendő kenőanyag, ezért a szerkezet eltört, és a repülőgép zuhanórepülésbe kezdett.
A pilóta elképesztően sokféle manőverrel próbálta megmenteni a gépet, azonban mindössze 4 kilométerre voltak Kalifornia partjaitól, amikor a gép megállíthatatlan süllyedésbe kezdett. A fedélzeten mind a 88-an életüket vesztették. Thompson kapitány utolsó szavai ezek voltak: "Ah, hát akkor itt van."
Pusztító terrortámadás
1970-ben a Swissair 330-as járatát, amely 47 emberrel a fedélzetén Tel-Aviv felé tartott, terrortámadás érte. Egy postai küldeménybe rejtett bomba felrobbant, és füsttel töltötte meg a pilótafülkét, mielőtt a repülőgép lezuhant, és a fedélzeten tartózkodó valamennyi ember életét vesztette.
A személyzetet már ezt megelőzően a füst elvakította és fullasztani kezdte őket, miközben sérült műszereikkel küszködve megpróbáltak visszatérni Zürichbe. Nem jártak sikerrel, és mielőtt a fedélzeten mindenki életét vesztette volna, az utolsó elhangzott szavak ezek voltak: "Viszlát, mindenki."
Pánik és zavarodottság
Az Air France 447-es járata 2009-ben szállt fel a brazíliai Rio de Janeiróban található Galeão nemzetközi repülőtérről, és a párizsi Charles de Gaulle repülőtér felé tartott. Az Atlanti-óceán felett, éjszaka azonban jégkristályok miatt leálltak a sebességmérő műszerek, ami az autopilóta kikapcsolásához vezetett. A másodpilóta hátrahúzta a kormányt, aminek következtében a gép három percen keresztül átesésben volt, mielőtt az óceánba zuhant.
Az utolsó párbeszéd leirata jól érzékelteti a kialakult zűrzavart. A személyzet egyik tagja káromkodott egyet, majd elhangzott: "Le fogunk zuhanni", illetve: "Ez nem lehet igaz." Valaki ezután még megkérdezte, hogy mi történik, végül a kapitány csak annyit mondott: "Tíz fokos állásszög."
Utolsó szavak a szeretteikhez
A Pacific Southwest Airlines 182-es járata az egyik legemlékezetesebb utolsó mondatot hagyta hátra. Aa Sacramento nemzetközi repülőtérről a San Diego-i nemzetközi repülőtérre tartott, 135 emberrel a fedélzetén. Közülük több mint 30-an a légitársaság szabadnapos alkalmazottai voltak.
A Boeing 727 összeütközött egy két emberrel a fedélzetén repülő Cessna 172-essel, majd San Diego egyik lakóövezetébe zuhant. A baleset további hét ember halálát okozta.
A feketedoboz által rögzített utolsó szavakat Jim McFeron kapitány mondta: "Ennyi volt, bébi!" Egy ismeretlen személy pedig hozzátette: "Anya, szeretlek."
"Haldoklunk"
A LOT Polish Airlines 5055-ös járata a varsói Chopin repülőtérről tartott New York JFK repülőtere felé, amikor repülés közben felrobbant az egyik hajtóműve. Ez hatalmas tüzet okozott az Ilyushin Il-62M hátsó csomagterében. A lángok súlyossága ellenére a pilóta hősiesen megpróbálta a repülőgépet a sűrűn lakott területektől távolabb kormányozni. Amikor elérkezett a végső pillanat, Zygmunt Pawlaczyk pilóta hátborzongató utolsó szavai ezek voltak: "Jó éjszakát, viszlát, haldoklunk!"