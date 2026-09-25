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boeing 737

158 emberrel a fedélzetén hajtott végre kényszerleszállást az utasszállító

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Hajtóműhiba miatt visszafordult, majd kényszerleszállást hajtott végre az All Nippon Airways egyik Boeing 737-es repülőgépe Japánban. A fedélzeten tartózkodó mind a 158 embert vészcsúszdákon menekítették ki, három utas könnyebben megsérült.
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boeing 737repülőgéputas

Az ANA 1502-es járata Okinava szigetéről, a naha-i repülőtérről indult Saga felé. Emelkedés közben a személyzet a jobb oldali hajtómű rendellenes rezgését és az olaj hőmérsékletének emelkedését észlelte, ezért leállították a hajtóművet, és visszafordultak. A repülőgép helyi idő szerint 22.05 körül biztonságosan leszállt Nahában. Füstről vagy tűzről nem érkezett jelentés, az utasokat és a személyzetet azonban vészcsúszdák segítségével a gurulóútra evakuálták.

repülőgép
Vészcsúszdákon hagyták el a repülőgépet az utasok, hárman megsérültek
Fotó: vivooo / Shutterstock

Négy csecsemő is volt a meghibásodott repülőgép fedélzetén

A gépen 152 utas – köztük négy csecsemő – és hatfős személyzet tartózkodott. Három ember az evakuálás során könnyebb sérüléseket szenvedett.

Egy utas elmondása szerint a levegőben hangos robbanásszerű zajt hallottak. Egy másik utas úgy fogalmazott: attól tartott, hogy lezuhannak, és örül annak, hogy életben maradtak.

A japán közlekedésbiztonsági hatóság súlyos repülési eseményként vizsgálja az ügyet, és három szakértőt jelölt ki a történtek kivizsgálására. Az ANA elnézést kért az érintettektől.

 

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