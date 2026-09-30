Vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép mintegy száznyolcvan izraeli utassal a fedélzetén. Az izraeli légierő repülőgépeket küldött a helyszínre. A járatot utoljára Szaúd-Arábia északnyugati részén, a Tabúk repülőtér közelében észlelték. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter biztonsági konzultációt hívott össze.

Vészjelzést adott le egy Izraelbe tartó utasszállító repülőgép. (Képünk illusztráció) Fotó: FADEL SENNA / AFP

Vészjelzést adott le egy Izraelbe tartó utasszállító repülőgép

A CNN értesülései szerint két pilóta közötti "erőszakos" szóváltás miatt kénytelen volt megszakítani útját és Szaúd-Arábiában leszállni a FlyDubai Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgépe. A lap által átvizsgált járatkövetési adatok szerint a repülőgép magassága mindössze két perc alatt 17 400 lábat esett - 34 000 lábról körülbelül 16 600 lábra - helyi idő szerint 8:20 körül. Ezt követően a járat 8:32-kor vészjelzést küldött.

Egy izraeli tisztségviselő kijelentette, hogy az eset nem gépeltérítés volt, hozzátéve: információik szerint a fedélzeten belüli, személyzeti incidens történt.

Frissítés: a Sky News azt írja, hogy a gép biztonságosan landolt Szaúd-Arábiában, a tabúki reptéren.