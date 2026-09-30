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repülőgép

Vészjelzést adott le egy Izraelbe tartó utasszállító repülőgép

1 órája
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Mintegy 180 utassal a fedélzetén változtatott útvonalat a FlyDubai egyik Izraelbe tartó járata szerda reggel. Az értesülések szerint a két pilóta közötti "erőszakos" szóváltás alakult ki, mielőtt vészjelzést adtak le. A gép nem sokkal 10 óra előtt végül biztonságosan landolt.
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repülőgépizraelvészjelzés

Vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép mintegy száznyolcvan izraeli utassal a fedélzetén. Az izraeli légierő repülőgépeket küldött a helyszínre. A járatot utoljára Szaúd-Arábia északnyugati részén, a Tabúk repülőtér közelében észlelték. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter biztonsági konzultációt hívott össze.

Vészjelzést adott le egy Izraelbe tartó utasszállító repülőgép
Vészjelzést adott le egy Izraelbe tartó utasszállító repülőgép. (Képünk illusztráció) Fotó: FADEL SENNA / AFP

Vészjelzést adott le egy Izraelbe tartó utasszállító repülőgép

A CNN értesülései szerint két pilóta közötti "erőszakos" szóváltás miatt kénytelen volt megszakítani útját és Szaúd-Arábiában leszállni a FlyDubai Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgépe. A lap által átvizsgált járatkövetési adatok szerint a repülőgép magassága mindössze két perc alatt 17 400 lábat esett - 34 000 lábról körülbelül 16 600 lábra - helyi idő szerint 8:20 körül. Ezt követően a járat 8:32-kor vészjelzést küldött.

Egy izraeli tisztségviselő kijelentette, hogy az eset nem gépeltérítés volt, hozzátéve: információik szerint a fedélzeten belüli, személyzeti incidens történt.

Frissítés: a Sky News azt írja, hogy a gép biztonságosan landolt Szaúd-Arábiában, a tabúki reptéren.

 

 

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