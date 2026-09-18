Káosz a levegőben: két férfi verekedett össze a repülőgépen, egyikükről még a ruha is leszakadt

Sokkoló felvétel örökítette meg, amint két férfi verekedik egy repülőgép fedélzetén. A londoni járat utasai közül többen is megpróbálták szétválasztani a rendbontókat, akik közül egyikükről még a ruha is leszakadt dulakodás közben.

Verekedés robbant ki egy repülőgép fedélzetén. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Verekedés robbant ki egy repülőgép fedélzetén

A felvételen látható, amint a két férfi az ülések felett kapálózik, miközben többen is próbálják őket megállítani. Végül a légiutas-kísérőknek sikerült megfékezni a zavargást.

Az incidens csütörtökön történt a Biman Bangladesh Airlines Sylhetből Londonba tartó járatán. A beszámolók szerint a két utas először szóváltásba keveredett, majd fizikai összetűzésbe torkollott a vita. A zavargás állítólag riadalmat keltett az utastársak körében.

Mohiuddin Ahmed, a Biman Bangladesh Airlines PR-osztályának vezérigazgatója megerősítette, hogy verekedés történt.

A járat csütörtök reggel indult Sylhetből Londonba. A repülés során valamikor két utas fizikai szóváltásba keveredett. A légiutas-kísérő később közbelépett, és megoldotta a helyzetet közöttük.

- nyilatkozta.

A kezdeti vita okát nem hozták nyilvánosságra. Jelenleg nem tudni, hogy bármelyik utas megsérült-e, vagy büntetést kapott-e a repülőgép landolását követően - írta a Daily Mail.

Nem ez volt egyedüli járat, amin eluralkodott a káosz

Mint arról korábban beszámoltunk, rémálommá vált egy iráni Boeing 737-es útja, amikor a gép felszállás után hevesen rázkódni kezdett, és a mennyezet egy része is leszakadt. A pánikba esett, sikoltozó utasokkal teli repülőgép végül kényszerleszállást hajtott végre a kiindulási repülőtéren.

Korábban pedig meztelenre vetkőzött egy utas az American Airlines egyik járatán, hatalmas rendzavarást okozva. A repülőgép landolása után a nőt a rendvédelmi szervek azonnal előállították.