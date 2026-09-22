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Egyesült Államok

Repülőjáratok százai késtek, a felszállásokat is korlátozták egy elvágott kábel miatt

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Jelentős fennakadások alakultak ki hétfőn az Egyesült Államok keleti partjának több nagy repülőterén, miután egy építkezés során megsérült a légiforgalmi irányításhoz szükséges kábel. A műszaki probléma miatt több száz repülőjárat késett, egyes repülőtereken pedig átmenetileg a felszállásokat is korlátozták.
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Egyesült Államokkábelbalesetjáratkésés

A repülőjáratok közlekedésében jelentős fennakadások alakultak ki hétfőn az Egyesült Államok keleti partján, miután építőmunkások véletlenül elvágtak egy, a légiforgalmi irányításhoz szükséges kábelt. New York, Pennsylvania, New Jersey és Massachusetts repülőterein több száz járat késett.

járatkésés, amerikai repülőterek, légiforgalmi irányítás, Newark repülőtér, New York, FAA, kábelhiba, légi közlekedés A repülőjáratok közlekedését érintő fennakadások a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren okozták a legtöbb késést. Stranded travelers are at United Airlines Terminal C at Newark Airport. The FAA issues a ground stop for United Airlines planes due to technology issues at Newark Airport in Newark, New Jersey, on August 6, 2025. The Federal Aviation Administration issues the ground stops, halting travel. The technical issues impact airports in Chicago, Denver, Houston, San Francisco, and Newark. (Photo by Kyle Mazza/NurPhoto) (Photo by Kyle Mazza / NurPhoto via AFP)
A repülőjáratok közlekedését érintő fennakadások a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren okozták a legtöbb késést
Fotó: KYLE MAZZA / NurPhoto

Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter órákkal később közölte, hogy a sérült kábelt megjavították, így a repülőterek fokozatosan visszatérhetnek a normál működéshez. Arra ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a korábbi fennakadások miatt további késésekre lehet számítani.

A probléma a Terminal Radar Approach Control rendszert érintette, amelynek fontos szerepe van a repülőgépek fel- és leszállás közbeni irányításában.

A repülőjáratok közül Newarkot érintette a legtöbb késés

A New Jersey-i Newark Liberty nemzetközi repülőteret érintette a legsúlyosabban a fennakadás. A FlightAware járatkövető oldal adatai szerint 267 Newarkból induló járat késett, további 257, a repülőtérre tartó járatnál pedig szintén késést jelentettek.

A problémák a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőteret és a LaGuardia repülőteret, valamint a philadelphiai nemzetközi repülőteret is érintették.

A fennakadás különösen érzékeny időpontban történt, egy nappal az ENSZ Közgyűlésének New York-i ülése előtt, amelyre számos világvezetőt várnak.

Vita alakult ki arról, ki vágta el a kábelt

A New Jersey-i tömegközlekedési vállalat, az NJ Transit a CBS Newsnak azt közölte, hogy az építési munkálatok során véletlenül vágták át a vezetéket, és a kábel helyét jelző jelöléseket hibásan helyezték el.

Sean Duffy korábban azt írta, hogy az Amtrak munkásai okozták a sérülést, ami távközlési kieséshez vezetett, és emiatt az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatalnak (FAA) korlátozásokat kellett elrendelnie.

Az Amtrak később azt közölte, hogy az incidensben az NJ Transit egyik alvállalkozója volt érintett. A kábelt birtokló Verizon szintén jelezte, hogy nem felelős a történtekért.

Bryan Bedford, az FAA vezetője szerint az elvágott vezeték egy tartalék hálózat része volt. A problémára akkor derült fény, amikor az elsődleges hálózati kapcsolat is meghibásodott.

A fennakadások miatt egyes járatokat más repülőterekre irányítottak át. Douglas Tewnion Edinburgh-ból New Yorkba tartó gépe például végül Bostonban szállt le. Az utas a BBC-nek azt mondta, hogy két órával a New Yorkba tervezett érkezés után még mindig a repülőgépen várakoztak a bostoni repülőtéren, és nem kaptak érdemi tájékoztatást arról, mikor folytathatják útjukat.

 

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