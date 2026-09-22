Repülőjáratok százai késtek, a felszállásokat is korlátozták egy elvágott kábel miatt

A repülőjáratok közlekedésében jelentős fennakadások alakultak ki hétfőn az Egyesült Államok keleti partján, miután építőmunkások véletlenül elvágtak egy, a légiforgalmi irányításhoz szükséges kábelt. New York, Pennsylvania, New Jersey és Massachusetts repülőterein több száz járat késett.

A repülőjáratok közlekedését érintő fennakadások a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren okozták a legtöbb késést

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Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter órákkal később közölte, hogy a sérült kábelt megjavították, így a repülőterek fokozatosan visszatérhetnek a normál működéshez. Arra ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a korábbi fennakadások miatt további késésekre lehet számítani.

A probléma a Terminal Radar Approach Control rendszert érintette, amelynek fontos szerepe van a repülőgépek fel- és leszállás közbeni irányításában.

A repülőjáratok közül Newarkot érintette a legtöbb késés

A New Jersey-i Newark Liberty nemzetközi repülőteret érintette a legsúlyosabban a fennakadás. A FlightAware járatkövető oldal adatai szerint 267 Newarkból induló járat késett, további 257, a repülőtérre tartó járatnál pedig szintén késést jelentettek.

A problémák a New York-i John F. Kennedy nemzetközi repülőteret és a LaGuardia repülőteret, valamint a philadelphiai nemzetközi repülőteret is érintették.

A fennakadás különösen érzékeny időpontban történt, egy nappal az ENSZ Közgyűlésének New York-i ülése előtt, amelyre számos világvezetőt várnak.

Vita alakult ki arról, ki vágta el a kábelt

A New Jersey-i tömegközlekedési vállalat, az NJ Transit a CBS Newsnak azt közölte, hogy az építési munkálatok során véletlenül vágták át a vezetéket, és a kábel helyét jelző jelöléseket hibásan helyezték el.

Sean Duffy korábban azt írta, hogy az Amtrak munkásai okozták a sérülést, ami távközlési kieséshez vezetett, és emiatt az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatalnak (FAA) korlátozásokat kellett elrendelnie.

Az Amtrak később azt közölte, hogy az incidensben az NJ Transit egyik alvállalkozója volt érintett. A kábelt birtokló Verizon szintén jelezte, hogy nem felelős a történtekért.

Bryan Bedford, az FAA vezetője szerint az elvágott vezeték egy tartalék hálózat része volt. A problémára akkor derült fény, amikor az elsődleges hálózati kapcsolat is meghibásodott.