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Titokban kért segítséget a 15 éves lány a stewardesstől a repülőn: letartóztatták a mellette ülő férfit

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Egyetlen üzenettel kért segítséget a 15 éves lány a repülőn: a stewardess azonnal közbelépett, a leszállás után pedig rendőrök várták a mellette ülő 61 éves férfit.
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Egy Zágrábba tartó repülőjáraton kért segítséget egy egyedül utazó 15 éves lány, miután állítása szerint a mellette ülő 61 éves férfi illetlenül megérintette. A fiatal nem mert hangosan szólni, ezért a telefonján üzente meg a légiutas-kísérőnek, hogy  tőle – írja a svájci Blick

repülő
„Nagyon félek ettől a férfitól” – ezt írta a 15 éves lány a telefonjára, majd titokban megmutatta a stewardessnek. A repülőgép személyzet azonnal intézkedett.
Fotó: Shutterstock

A képernyőn ez állt: 

Nagyon félek ettől a férfitól, tudna valahogy segíteni? 

A stewardess azonnal reagált: azt mondta a lánynak, hogy elkíséri a mosdóhoz, majd diszkréten a pilótafülkébe vezette.

A biztonsági övre hivatkozva érintette meg

A lány a pilótafülkében elmondta, hogy a férfi már felszálláskor megérintette az intim testrészét. Állítólag arra hivatkozott, hogy segít neki bekötni a biztonsági övet. 

A személyzet azonnal értesítette a zágrábi repülőtér hatóságait, így a rendőrök már leszálláskor várták a férfit. 

A 61 éves, észak-macedón állampolgárt őrizetbe vették és kihallgatták. A férfi tagadja a vádakat. Azt állítja, csupán a lánynak akart segíteni a biztonsági öv becsatolásában. Az ügyben továbbra is nyomoznak.

Pár napja arról is beszámoltunk, hogy ragasztószalaggal kellett megfékezni egy rendbontó utast a repülőn.

 

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