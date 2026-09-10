Titokban kért segítséget a 15 éves lány a stewardesstől a repülőn: letartóztatták a mellette ülő férfit

Egy Zágrábba tartó repülőjáraton kért segítséget egy egyedül utazó 15 éves lány, miután állítása szerint a mellette ülő 61 éves férfi illetlenül megérintette. A fiatal nem mert hangosan szólni, ezért a telefonján üzente meg a légiutas-kísérőnek, hogy tőle – írja a svájci Blick.
A képernyőn ez állt:
Nagyon félek ettől a férfitól, tudna valahogy segíteni?
A stewardess azonnal reagált: azt mondta a lánynak, hogy elkíséri a mosdóhoz, majd diszkréten a pilótafülkébe vezette.
A biztonsági övre hivatkozva érintette meg
A lány a pilótafülkében elmondta, hogy a férfi már felszálláskor megérintette az intim testrészét. Állítólag arra hivatkozott, hogy segít neki bekötni a biztonsági övet.
A személyzet azonnal értesítette a zágrábi repülőtér hatóságait, így a rendőrök már leszálláskor várták a férfit.
A 61 éves, észak-macedón állampolgárt őrizetbe vették és kihallgatták. A férfi tagadja a vádakat. Azt állítja, csupán a lánynak akart segíteni a biztonsági öv becsatolásában. Az ügyben továbbra is nyomoznak.
Pár napja arról is beszámoltunk, hogy ragasztószalaggal kellett megfékezni egy rendbontó utast a repülőn.